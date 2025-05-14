Жалко и таксистов, и пассажиров: как закон о локализации такси изменит рынок

13 мая 2025 года Госдума приняла закон о локализации машин для легкового такси, который вступит в силу с 1 марта 2026 года. Согласно документу, таксопаркам разрешат закупать только отечественные автомобили с определённым уровнем локализации (оцениваемым по балльной системе) или иностранные модели, произведённые по специнвестконтрактам (СПИК) в период с 2022 по 2025 год. Для Калининградской области и Сибири сроки введения норм перенесены до 2028 года, а для Дальнего Востока — до 2030 года.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что самозанятые водители смогут использовать свои автомобили до конца их ресурса, чтобы «не обидеть» частников. Это замечание, однако, не отменяет общих требований закона для таксопарков и лизинговых компаний, сотрудничающих с самозанятыми, что вызывает дополнительные вопросы у бизнеса.
В Telegram-чатах таксисты разделились: одни иронизировали над качеством российских авто (появился термин «тариф „Дискомфорт“»), а другие говорили, что им жалко не столько таксистов, как пассажиров. Российский союз промышленников и предпринимателей назвал закон «преждевременным и жёстким», указав на отсутствие гарантий качества отечественных машин (частые ремонты, низкий комфорт) и невозможность для бизнеса окупить уже купленные автомобили.
Закон, по мнению критиков, ставит под удар стабильность рынка такси. Рост тарифов, сокращение числа водителей и переход части из них в нелегальный сегмент могут стать основными последствиями. При этом региональные отсрочки лишь временно смягчат эффект, не решая системных проблем — отсутствия конкурентоспособных отечественных моделей и поддержки для бизнеса в переходный период.