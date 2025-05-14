Жалко и таксистов, и пассажиров: как закон о локализации такси изменит рынок





13 мая 2025 года Госдума приняла закон о локализации машин для легкового такси, который вступит в силу с 1 марта 2026 года. Согласно документу, таксопаркам разрешат закупать только отечественные автомобили с определённым уровнем локализации (оцениваемым по балльной системе) или иностранные модели, произведённые по специнвестконтрактам (СПИК) в период с 2022 по 2025 год. Для Калининградской области и Сибири сроки введения норм перенесены до 2028 года, а для Дальнего Востока — до 2030 года.

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