Жалко и таксистов, и пассажиров: как закон о локализации такси изменит рынок

Александр



13 мая 2025 года Госдума приняла закон о локализации машин для легкового такси, который вступит в силу с 1 марта 2026 года. Согласно документу, таксопаркам разрешат закупать только отечественные автомобили с определённым уровнем локализации (оцениваемым по балльной системе) или иностранные модели, произведённые по специнвестконтрактам (СПИК) в период с 2022 по 2025 год. Для Калининградской области и Сибири сроки введения норм перенесены до 2028 года, а для Дальнего Востока — до 2030 года.

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Национальный совет такси (НСТ) и эксперты выразили недовольство игнорированием их предложений. Среди ключевых претензий — отказ от балльной системы, исключение работающих с автопарками самозанятых из-под действия закона и отсутствие региональной гибкости. Аналитический центр при правительстве предупредил, что из-за высокой стоимости машин и долгой окупаемости до 51% водителей могут покинуть рынок, а тарифы — резко вырасти. Глава Союза цифровых платформ Валерий Корнеев связал закон с поддержкой китайских производителей, прогнозируя уход таксистов в «тень» и рост цен на 40–60%.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что самозанятые водители смогут использовать свои автомобили до конца их ресурса, чтобы «не обидеть» частников. Это замечание, однако, не отменяет общих требований закона для таксопарков и лизинговых компаний, сотрудничающих с самозанятыми, что вызывает дополнительные вопросы у бизнеса.

В Telegram-чатах таксисты разделились: одни иронизировали над качеством российских авто (появился термин «тариф „Дискомфорт“»), а другие говорили, что им жалко не столько таксистов, как пассажиров. Российский союз промышленников и предпринимателей назвал закон «преждевременным и жёстким», указав на отсутствие гарантий качества отечественных машин (частые ремонты, низкий комфорт) и невозможность для бизнеса окупить уже купленные автомобили.

Закон, по мнению критиков, ставит под удар стабильность рынка такси. Рост тарифов, сокращение числа водителей и переход части из них в нелегальный сегмент могут стать основными последствиями. При этом региональные отсрочки лишь временно смягчат эффект, не решая системных проблем — отсутствия конкурентоспособных отечественных моделей и поддержки для бизнеса в переходный период.

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