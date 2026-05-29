Как закрепить любое окно macOS поверх остальных, чтобы оно не пряталось

Олег


Продолжаем делиться с вами небольшими бесплатными утилитами для macOS, которые делают использование Mac еще удобнее и нативнее. Сегодня расскажем об утилите Topit — она умеет то, чего не предлагает сама ОС от Apple. 

Иногда бывает, что нам нужно видеть определенное окно поверх остальных. Это может быть калькулятор, папка с файлами, приложение таймера или что-то еще. По умолчанию в macOS отсутствует опция закрепления окна поверх остальных, но Topit поможет. Это полностью бесплатная утилита с открытым исходным кодом и очень простым интерфейсом. После запуска она предлагает выбрать, какое окно закрепить из всех открытых — просто ставим галочку и всё работает. 



Закрепленное окно можно передвигать, менять его размер, сворачивать или закрывать. Работа с ним выглядит так же, как будто Topit не существует. Бонусом утилита работает на внешних дисплеях. Чтобы меньше нагружать Mac, она использует нативный инструментарий ScreenCaptureKit от macOS. 

Напомним, что ранее мы давали ссылку на большой каталог бесплатных приложений для macOS с GitHub. 
