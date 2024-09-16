Как заменить кнопки фонарика и камеры на экране блокировки iPhone с iOS 18



Новая ОС от Apple для смартфонов включает в себя несколько больших нововведений, касающихся кастомизации интерфейса — ранее Apple такого никогда не позволяла. Среди прочего, теперь можно выбрать на локскрине более востребованные опции вместо двух привычных кнопок фонарика и камеры.







Чтобы это сделать:

Включите экран iPhone и дождитесь разблокировки через Face ID / Touch ID

Нажмите и удерживайте локскрин

Нажмите «Настроить» и тапните на локскрин (слева)

Нажмите «минус» на нужной вам кнопке внизу

Тапните «+» и выберите любую из доступных для кнопки опций

Нажмите «Готово».



Теперь вы можете запускать необходимую вам функцию или приложение без необходимости погружаться в меню айфона. Чтобы это сделать:Теперь вы можете запускать необходимую вам функцию или приложение без необходимости погружаться в меню айфона.