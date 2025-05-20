Как заменить стандартный Apple-переводчик на Google Translate в iPhone и iPad

Теперь популярный переводчик от Google можно установить по умолчанию.
• Скачиваем Google-переводчик в App Store;
• Переходим в «Настройки»;
• Далее «Приложения»;
• Выбираем пункт «Приложения по умолчанию»;
• Следом «Перевод»;
• Ставим галочку напротив переводчика от Google.
Ранее мы рассказывали, как быстро отменить подписки на iPhone и iPad, а также составили топ приложений, которые делают Dynamic Island действительно полезными.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides