Как заменить стандартный Apple-переводчик на Google Translate в iPhone и iPad

Артем
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Теперь популярный переводчик от Google можно установить по умолчанию.

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Пользователи iOS и iPadOS 18.4 и новее теперь могут установить Google-переводчик в качестве основного. Вот как это сделать:

• Скачиваем Google-переводчик в App Store;
• Переходим в «Настройки»;
• Далее «Приложения»;
• Выбираем пункт «Приложения по умолчанию»;
• Следом «Перевод»;
• Ставим галочку напротив переводчика от Google.

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