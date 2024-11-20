Как запаролить флешку или внешний жесткий диск на macOS

Компьютерная ОС от Apple нравится пользователям за обилие опций и настроек, доступных прямо «из коробки». Вам не нужно устанавливать сторонний софт, чтобы обрезать/склеить видео, уменьшить разрешение изображения, превратить текст в PDF, или, скажем, установить пароль на внешний USB-носитель.

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Откройте «Дисковую утилиту» и подключите ваш USB-накопитель

Нажмите меню «Вид» → «Показать все устройства»

В левом блоке окна утилиты выберите флешку или хард

В верхнем меню нажмите «Стереть»

В строке «Формат» выберите любой доступный со словом «Зашифрованный»

Если такие варианты недоступны, выставьте «Схема» → «GUID» и проверьте еще раз

После выбора зашифрованного формата установите пароль для флешки

Нажмите «Стереть».

Чтобы запаролить флешку или внешний хард, вам понадобится приложение «Дисковая утилита» — оно предустановлено на каждом Mac:После окончания стирания флешка запаролится и просмотреть её без ввода пароля будет невозможно. Учтите, что файловая система APFS не поддерживается компьютерами с Windows без установки специальных драйверов. Это значит, что открыть её на случайном ПК, скорее всего, не получится; при этом на macOS всё будет работать без проблем. Чтобы накопитель вновь работал с Windows, отформатируйте его в формате exFAT.