Как запаролить флешку или внешний жесткий диск на macOS

Компьютерная ОС от Apple нравится пользователям за обилие опций и настроек, доступных прямо «из коробки». Вам не нужно устанавливать сторонний софт, чтобы обрезать/склеить видео, уменьшить разрешение изображения, превратить текст в PDF, или, скажем, установить пароль на внешний USB-носитель.
- Откройте «Дисковую утилиту» и подключите ваш USB-накопитель
- Нажмите меню «Вид» → «Показать все устройства»
- В левом блоке окна утилиты выберите флешку или хард
- В верхнем меню нажмите «Стереть»
- В строке «Формат» выберите любой доступный со словом «Зашифрованный»
- Если такие варианты недоступны, выставьте «Схема» → «GUID» и проверьте еще раз
- После выбора зашифрованного формата установите пароль для флешки
- Нажмите «Стереть».
После окончания стирания флешка запаролится и просмотреть её без ввода пароля будет невозможно. Учтите, что файловая система APFS не поддерживается компьютерами с Windows без установки специальных драйверов. Это значит, что открыть её на случайном ПК, скорее всего, не получится; при этом на macOS всё будет работать без проблем. Чтобы накопитель вновь работал с Windows, отформатируйте его в формате exFAT.