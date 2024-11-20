Как запаролить флешку или внешний жесткий диск на macOS

Олег

Фото: Unsplash


Компьютерная ОС от Apple нравится пользователям за обилие опций и настроек, доступных прямо «из коробки». Вам не нужно устанавливать сторонний софт, чтобы обрезать/склеить видео, уменьшить разрешение изображения, превратить текст в PDF, или, скажем, установить пароль на внешний USB-носитель.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Чтобы запаролить флешку или внешний хард, вам понадобится приложение «Дисковая утилита» — оно предустановлено на каждом Mac:

  • Откройте «Дисковую утилиту» и подключите ваш USB-накопитель
  • Нажмите меню «Вид» → «Показать все устройства»
  • В левом блоке окна утилиты выберите флешку или хард
macOS
  • В верхнем меню нажмите «Стереть»
  • В строке «Формат» выберите любой доступный со словом «Зашифрованный»
macOS
  • Если такие варианты недоступны, выставьте «Схема» → «GUID» и проверьте еще раз
  • После выбора зашифрованного формата установите пароль для флешки
macOS
  • Нажмите «Стереть».
macOS

После окончания стирания флешка запаролится и просмотреть её без ввода пароля будет невозможно. Учтите, что файловая система APFS не поддерживается компьютерами с Windows без установки специальных драйверов. Это значит, что открыть её на случайном ПК, скорее всего, не получится; при этом на macOS всё будет работать без проблем. Чтобы накопитель вновь работал с Windows, отформатируйте его в формате exFAT. 

1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Как пользоваться автоматической расстановкой окон по экрану на macOS
Как правильно выбрать, купить и заменить SSD-диск на Macbook Air и Pro 2010-2017 года
Как установить свежую macOS на старый неподдерживаемый Mac или Macbook с помощью OpenCore. Полная пошаговая инструкция

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также