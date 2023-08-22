Как записывать видео-кружочки в WhatsApp на iOS. Это новая функция мессенджера



Популярный мессенджер WhatsApp получил большое обновление для iOS. Речь идет о двух серьезных нововведениях, которые ранее уже проходили бета-тестирование — теперь они представлены в релизной версии WhatsApp для всех пользователей iPhone.



Одна из новых функций — теперь в WhatsApp вы можете отправлять быстрые видеосообщения, подобно тому, как это сделано в Telegram.





Откройте WhatsApp и выберите нужный чат

Кратко нажмите на кнопку микрофона возле поля ввода сообщения — иконка сменится на «камеру»

Нажмите и удерживайте значок камеры, чтобы записать быстрое видео; оно может длиться не более 60 секунд

Вы можете провести пальцем вверх и отпустить экран — запись продолжится.

Готово! Когда вы нажмете «Отправить», кружочек улетит собеседнику. Нововведение доступно в версии WhatsApp 23.16.78 для iOS или более поздней. Вот как это сделать:Готово! Когда вы нажмете «Отправить», кружочек улетит собеседнику. Нововведение доступно в версии WhatsApp 23.16.78 для iOS или более поздней.