Как записывать видео-кружочки в WhatsApp на iOS. Это новая функция мессенджера

Олег

WhatsApp


Популярный мессенджер WhatsApp получил большое обновление для iOS. Речь идет о двух серьезных нововведениях, которые ранее уже проходили бета-тестирование — теперь они представлены в релизной версии WhatsApp для всех пользователей iPhone.

Одна из новых функций — теперь в WhatsApp вы можете отправлять быстрые видеосообщения, подобно тому, как это сделано в Telegram. 
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Вот как это сделать:
  • Откройте WhatsApp и выберите нужный чат
  • Кратко нажмите на кнопку микрофона возле поля ввода сообщения — иконка сменится на «камеру»
  • Нажмите и удерживайте значок камеры, чтобы записать быстрое видео; оно может длиться не более 60 секунд
  • Вы можете провести пальцем вверх и отпустить экран — запись продолжится.

Готово! Когда вы нажмете «Отправить», кружочек улетит собеседнику. Нововведение доступно в версии WhatsApp 23.16.78 для iOS или более поздней. 

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Комментарии

+88
м н
Откуда вы новости берете? Ниче не работает . . .
2 часа назад в 13:16
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