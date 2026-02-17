Top.Mail.Ru

Как запретить iPhone находить и устанавливать обновления iOS

Олег


Прошло несколько месяцев с релиза iOS 26, но недовольных апдейтом всё еще немало — как среди обновившихся, так и из числа «ждунов». Многие пожалели после обновления, но откатиться уже не могут, а другие решили оставаться на iOS 18 и стойко отклоняют ежедневные пуши от Apple. 

Если вы тоже хотели бы перестать получать обновления от Apple на свой iPhone или iPad, то есть способ это сделать: 

  • Скачайте профиль tvOS 26 beta по этой ссылке
  • Откройте «Настройки» и нажмите «Профиль установлен» 
  • Нажмите «Установить» и подтвердите паролем 
  • Согласитесь на перезагрузку устройства 
  • После ребута откройте раздел «Обновление ПО» и дождитесь полной прогрузки.


Готово! Теперь ваш девайс будет показывать, что iOS актуальна и обновлений нет. Дело в том, что iOS и tvOS имеют общую базу — поэтому профиль tvOS устанавливается на iOS. После установки он перенаправляет запросы айфона на сервер tvOS, а там — понятное дело — нет подходящих апдейтов ни для одного iPhone на свете. Девайс не видит обновлений и не мучает вас бесконечными напоминаниями. 

Всё это в любой момент можно откатить, просто удалив профиль tvOS в разделе настроек «Основные». После этого iPhone / iPad сразу найдет самый свежий апдейт. 
4
Комментарии

kardigan
+4352
kardigan
Годная статья Олег. Раньше так делал и совсем забыл об этой фиче👍
2 часа назад в 13:13
#
+42
TheEwb
Эту статью надо было писать когда иос 5 была...
час назад в 14:24
#