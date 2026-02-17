Как запретить iPhone находить и устанавливать обновления iOS





Прошло несколько месяцев с релиза iOS 26, но недовольных апдейтом всё еще немало — как среди обновившихся, так и из числа «ждунов». Многие пожалели после обновления, но откатиться уже не могут, а другие решили оставаться на iOS 18 и стойко отклоняют ежедневные пуши от Apple.

Скачайте профиль tvOS 26 beta по этой ссылке

Откройте «Настройки» и нажмите «Профиль установлен»

Нажмите «Установить» и подтвердите паролем

Согласитесь на перезагрузку устройства

После ребута откройте раздел «Обновление ПО» и дождитесь полной прогрузки.

Если вы тоже хотели бы перестать получать обновления от Apple на свой iPhone или iPad, то есть способ это сделать:Готово! Теперь ваш девайс будет показывать, что iOS актуальна и обновлений нет. Дело в том, что iOS и tvOS имеют общую базу — поэтому профиль tvOS устанавливается на iOS. После установки он перенаправляет запросы айфона на сервер tvOS, а там — понятное дело — нет подходящих апдейтов ни для одного iPhone на свете. Девайс не видит обновлений и не мучает вас бесконечными напоминаниями.Всё это в любой момент можно откатить, просто удалив профиль tvOS в разделе настроек «Основные». После этого iPhone / iPad сразу найдет самый свежий апдейт.