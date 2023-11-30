Как запретить iPhone с iOS 17 подключаться к другим айфонам при сближении с ними

Фото: Apple
В новой iOS 17 инженеры Apple добавили опцию NameDrop. Она дает возможность без лишних движений передать файлы на другой айфон поблизости: вам не нужно искать и выбирать в меню устройство получателя, достаточно поднести к нему свой iPhone и файл «постучится» к получателю сам.
Однако иногда эта функция может раздражать. Поскольку в iOS 17 она включена у всех по умолчанию, айфон может постоянно пытаться соединиться с устройствами поблизости, сопровождая процесс вибрацией и анимацией на экране. Если всё это доставляет вам неудобства, опцию лучше отключить.
В новой iOS 17 инженеры Apple добавили опцию NameDrop. Она дает возможность без лишних движений передать файлы на другой айфон поблизости: вам не нужно искать и выбирать в меню устройство получателя, достаточно поднести к нему свой iPhone и файл «постучится» к получателю сам.
Однако иногда эта функция может раздражать. Поскольку в iOS 17 она включена у всех по умолчанию, айфон может постоянно пытаться соединиться с устройствами поблизости, сопровождая процесс вибрацией и анимацией на экране. Если всё это доставляет вам неудобства, опцию лучше отключить.
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- Откройте «Настройки» → «Основные»
- Выберите пункт AirDrop
- Выключите тумблер «Сближение устройств».
Готово! Айфон больше не потревожит вас вибрацией в самый неподходящий момент.
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