Как запретить iPhone с iOS 17 подключаться к другим айфонам при сближении с ними

Олег

iOS 17

Фото: Apple

В новой iOS 17 инженеры Apple добавили опцию NameDrop. Она дает возможность без лишних движений передать файлы на другой айфон поблизости: вам не нужно искать и выбирать в меню устройство получателя, достаточно поднести к нему свой iPhone и файл «постучится» к получателю сам.

Однако иногда эта функция может раздражать. Поскольку в iOS 17 она включена у всех по умолчанию, айфон может постоянно пытаться соединиться с устройствами поблизости, сопровождая процесс вибрацией и анимацией на экране. Если всё это доставляет вам неудобства, опцию лучше отключить.

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  • Откройте «Настройки» → «Основные»
  • Выберите пункт AirDrop
  • Выключите тумблер «Сближение устройств».
iOS 17

Готово! Айфон больше не потревожит вас вибрацией в самый неподходящий момент. 

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