Как запретить Macbook засыпать при закрытии крышки

По умолчанию все макбуки настроены на переход в режим сна после закрытии крышки дисплея. Это сделано для экономии заряда аккумулятора, а также чтобы избежать перегрева — закрытый ноутбук охлаждается гораздо хуже.

Откройте «Настройки» → «Аккумулятор», щелкните «Параметры» и активируйте пункт «Не переходить в режим сна автоматически, когда дисплей выключен при работе от сети». При любых условиях. Пригодится небольшая бесплатная утилита Modafinil — она разворачивает фейковый прокси, который остается активным и не дает системе засыпать. Дисплей при этом гаснет, как обычно, так что аккумулятор не будет тратиться на вывод изображения.