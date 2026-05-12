Как запретить Macbook засыпать при закрытии крышки

Олег

По умолчанию все макбуки настроены на переход в режим сна после закрытии крышки дисплея. Это сделано для экономии заряда аккумулятора, а также чтобы избежать перегрева — закрытый ноутбук охлаждается гораздо хуже. 

Однако в некоторых случаях пользователю необходимо, чтобы macOS продолжала оставаться активной с закрытой крышкой. Это можно сделать как минимум двумя способами: 

  • С подключенной зарядкой. Откройте «Настройки» → «Аккумулятор», щелкните «Параметры» и активируйте пункт «Не переходить в режим сна автоматически, когда дисплей выключен при работе от сети». 
  • При любых условиях. Пригодится небольшая бесплатная утилита Modafinil — она разворачивает фейковый прокси, который остается активным и не дает системе засыпать. Дисплей при этом гаснет, как обычно, так что аккумулятор не будет тратиться на вывод изображения. 

Комментарии (1)

+260
Gabriel
Можно в Терминале написать
Nespat_nikogda
)))
час назад в 16:31
