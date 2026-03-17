Как запретить своему iPhone подключаться к другим айфонам при сближении с ними

Пару лет назад инженеры Apple добавили в iOS эффектную, но странноватую фичу: при сближении двух айфонов они начинают вибрировать и отображать анимации на экране. Опция предназначена для быстрой передачи контактов и других данных между устройствами Apple, но есть ощущение, что неудобств она создает больше, чем пользы; теперь стоит достать свой iPhone рядом с любым другим, и устройства начинают синхронно сходить с ума.
К счастью, эту вакханалию можно легко отключить:
- Откройте «Настройки» → «Основные»
- Выберите пункт AirDrop
- Выключите «Сближение устройств».
Готово! Теперь ваш айфон будет сохранять спокойствие даже если обнаружит рядом себе подобного. Правда, передавать данные касанием вы больше не сможете, а хотелось?