Как запретить своему iPhone подключаться к другим айфонам при сближении с ними

Пару лет назад инженеры Apple добавили в iOS эффектную, но странноватую фичу: при сближении двух айфонов они начинают вибрировать и отображать анимации на экране. Опция предназначена для быстрой передачи контактов и других данных между устройствами Apple, но есть ощущение, что неудобств она создает больше, чем пользы; теперь стоит достать свой iPhone рядом с любым другим, и устройства начинают синхронно сходить с ума. 

К счастью, эту вакханалию можно легко отключить:

  • Откройте «Настройки» → «Основные» 
  • Выберите пункт AirDrop 
  • Выключите «Сближение устройств». 


Готово! Теперь ваш айфон будет сохранять спокойствие даже если обнаружит рядом себе подобного. Правда, передавать данные касанием вы больше не сможете, а хотелось?
