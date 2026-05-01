Как запретить удаление приложений на iPhone и iPad

Олег


Многие дарят iPhone или iPad детям и пожилым людям, так как они надежны, просты в освоении и не подвержены вирусам. Прежде чем отдать устройство, на него нужно установить необходимые приложения — мессенджеры, банки и так далее. Но спустя время оказывается, что новый владелец случайно удалил важную утилиту и сам не заметил, как так вышло. Чтобы такого не случалось, настройте запрет на удаление приложений: 

  • Откройте «Настройки» → «Экранное время»
  • Найдите строку «Контент и конфиденциальность»
  • Включите одноименный тумблер сверху
  • Нажмите на «Покупки в iTunes и App Store»
  • Откройте пункт «Удаление приложений» и выберите «Нет» 
  • Теперь вернитесь на два шага назад и нажмите «Защитить настройки экранного времени»; задайте любой пароль для защиты экранного времени от отключения. 


Готово! Теперь при удержании иконок на домашнем экране будет включаться режим сортировки, но кнопка удаления не появится. Кстати, таким же образом можно запретить скачивание новых приложений из App Store — для этого выставьте «Нет» в строке «Установка приложений». 
