Как запустить одно и то же приложение на macOS несколько раз

Олег

macOS


macOS известна своим удобством и скрытыми фишками, которые способны удовлетворить потребности большинства пользователей и избавляют от необходимости скачивать сторонний софт. Ранее мы рассказали о нескольких десятках скрытых функций macOS:

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...в QuickTime Player
...в «Просмотре»
...в «Заметках»

Однако бывает, что вам нужно запустить приложение несколько раз, а в пару кликов такое действие недоступно. К примеру, если вы часто занимаетесь офисной или бухгалтерской работой, вам может быть мало одного калькулятора и хотелось бы открыть сразу шесть или десять штук для параллельного подсчета. Это можно сделать однократно или сохранить на постоянной основе.

Чтобы запустить копию приложения macOS один раз:

  • Откройте Finder → «Программы»
  • Найдите иконку нужной программы и нажмите на неё ПКМ
  • Зажмите кнопку alt / option и щелкните «Скопировать путь до…»
  • Откройте Терминал, наберите open -n и нажмите пробел
macOS
  • Вставьте путь до приложения, скопированный ранее
  • Нажмите Enter.
Готово! Вы увидите второе окно нужного вам приложения рядом с первым, если утилита поддерживает многократное открытие.

Можно упростить процесс, если открывать несколько окон вам требуется регулярно:

  • Откройте приложение Automator
  • Щелкните «Новый документ» → «Программа»
macOS
macOS
  • Найдите и выберите в среднем столбике «Запустить shell-скрипт» 
  • В окне редактора наберите open -n и вставьте скопированный ранее путь до приложения
macOS
macOS
  • Нажмите cmd + S, задайте имя приложению и выберите «Программы» как папку для сохранения.

macOS

Готово! Теперь можете запускать новое окно условного калькулятора каждый раз при нажатии созданного скрипта. И даже добавить его в Dock-панель.

Для большей эстетики можно изменить иконку. Для этого откройте свойства исходного приложения и созданного скрипта рядом, после чего перетащите иконку из одного окна в другое вот так: 

macOS

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