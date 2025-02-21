Как запустить одно и то же приложение на macOS несколько раз

macOS известна своим удобством и скрытыми фишками, которые способны удовлетворить потребности большинства пользователей и избавляют от необходимости скачивать сторонний софт. Ранее мы рассказали о нескольких десятках скрытых функций macOS:

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Откройте Finder → «Программы»

Найдите иконку нужной программы и нажмите на неё ПКМ

Зажмите кнопку alt / option и щелкните «Скопировать путь до…»

Откройте Терминал, наберите open -n и нажмите пробел

Вставьте путь до приложения, скопированный ранее

Нажмите Enter.

Откройте приложение Automator

Щелкните «Новый документ» → «Программа»

Найдите и выберите в среднем столбике «Запустить shell-скрипт»

В окне редактора наберите open -n и вставьте скопированный ранее путь до приложения

Нажмите cmd + S, задайте имя приложению и выберите «Программы» как папку для сохранения.