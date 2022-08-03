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Как запустить YouTube-видео через «картинку в картинке» на Windows и macOS

Олег

YouTube


Пожалуй, самая востребованная функция видеохостингов — это возможность свернуть видео в небольшое окно и смотреть его «одним глазом», попутно занимаясь другими делами на устройстве.

Google прекрасно осознает ценность «картинки в картинке», поэтому на смартфонах долгое время фишка была доступна только премиум-подписчикам. При этом на компьютере можно пользоваться этой возможностью совершенно бесплатно.

Как включить видео в плавающем окне на ПК и Mac:
  • Откройте youtube.com и выберите нужное вам видео
  • Когда воспроизведение начнется, кликните правой кнопкой мыши (или двумя пальцами на трекпаде) прямо на видеоролик один раз, и тут же следом второй раз 
  • В открывшемся диалоговом окне выберите «Картинка в картинке». 
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Готово! Теперь вы можете перемещать плавающее окошко в удобную вам часть экрана или по желанию менять его размер. Чтобы вернуться в обычный режим, просто щелкните один раз по серому окну видеоролика на его странице. Способ работает в разных браузерах — Safari, Google Chrome и так далее. 



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