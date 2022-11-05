Как заставить iPhone дольше держать заряд на iOS 16

После официального выхода iOS 16 для всех пользователей некоторые из обновившихся жаловались на высокий расход заряда аккумулятора. В последующих апдейтах Apple немного исправила ситуацию, но автономность еще никогда не была лишней. Здесь собраны 10 настроек, которые помогут вашему iPhone прожить от одного заряда немного дольше.
1. Отключите «Эфир активности»
Функция еще толком не развернулась и довольно мало приложений используют её. Однако совершенно очевидно, что активный виджет расходует заряд больше, чем статичные обои, поэтому можно отключить эту фишку: «Настройки» → «Код-пароль» → «Эфир активности».
2. Удалите виджеты с локскрина
Чем больше функций смартфона задействованы в фоновом режиме, тем больше он разряжается. Поэтому для большей экономии можно убрать все виджеты с экрана блокировки.
3. Отключите тактильную отдачу клавиатуры
Даже сама Apple предупреждает, что виброотдача при наборе текста может существенно расходовать заряд. Если хотите, чтобы смартфон прожил дольше без розетки — отключите эту функцию: «Настройки» → «Звуки и тактильные сигналы» → «Отклик клавиатуры».
4. Отключите Always-on Display
На момент публикации статьи этот совет касается лишь владельцев двух моделей — iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Из-за особенностей реализации этой функции в iOS она способна потреблять больше заряда, чем вам бы хотелось.
Отключить: «Настройки» → «Экран и яркость» → «Всегда включено».
5. Не используйте «Общую медиатеку iCloud»
Новая фишка iOS 16.1 может потреблять заряд аккумулятора, поскольку в фоновом режиме смартфон периодически делает запросы на сервер, чтобы своевременно подгрузить новые фото и видео.
6. Установите статичные обои
Здесь вряд ли стоит что-то объяснять — анимированные обои с погодой или земным шаром явно расходуют заряд интенсивнее, чем обычная картинка.
7. Используйте «Фокусирование»
Эта функция, помимо прочего, позволяет получать уведомления не мгновенно, а «порциями» в течение дня. Как следствие, смартфон делает меньше запросов на сервер, реже включает экран и вибромотор.
8. Ограничьте доступ приложений к геолокации, Bluetooth и сотовой связи
Зайдите в «Настройки» → «Конфиденциальность» и последовательно просмотрите, какие приложения используют геопозицию, сотовые данные и Bluetooth-соединение. Если для каких-то программ это не обязательно, то можно выключить их, чтобы сэкономить заряд.
9. Ограничьте фоновую активность
В разделе «Настройки» → «Основные» → «Обновление контента» просмотрите список ваших приложений и отключите те из них, для которых необязательно постоянно иметь доступ к сети. В таком случае они будут реже «проситься» на сервер и сэкономят драгоценные проценты.
10. Используйте энергосбережение
Если сохранить автономность iPhone для вас критически важно, включите режим энергосбережения на постоянной основе. Apple отрегулировала его таким образом, что вы едва ли почувствуете какие-то неудобства от его работы.
Если эти советы не помогли и iOS 16 вас категорически не устраивает, то откатиться на iOS 15 всё еще возможно — инструкция находится вот здесь.
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