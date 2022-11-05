iPhone iOS 16 Гайды

Как заставить iPhone дольше держать заряд на iOS 16

Олег

iOS 16


После официального выхода iOS 16 для всех пользователей некоторые из обновившихся жаловались на высокий расход заряда аккумулятора. В последующих апдейтах Apple немного исправила ситуацию, но автономность еще никогда не была лишней. Здесь собраны 10 настроек, которые помогут вашему iPhone прожить от одного заряда немного дольше.

1. Отключите «Эфир активности»
Функция еще толком не развернулась и довольно мало приложений используют её. Однако совершенно очевидно, что активный виджет расходует заряд больше, чем статичные обои, поэтому можно отключить эту фишку: «Настройки» → «Код-пароль» → «Эфир активности».

2. Удалите виджеты с локскрина
Чем больше функций смартфона задействованы в фоновом режиме, тем больше он разряжается. Поэтому для большей экономии можно убрать все виджеты с экрана блокировки. 

iOS 16

3. Отключите тактильную отдачу клавиатуры
Даже сама Apple предупреждает, что виброотдача при наборе текста может существенно расходовать заряд. Если хотите, чтобы смартфон прожил дольше без розетки — отключите эту функцию: «Настройки» → «Звуки и тактильные сигналы» → «Отклик клавиатуры».

4. Отключите Always-on Display
На момент публикации статьи этот совет касается лишь владельцев двух моделей — iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Из-за особенностей реализации этой функции в iOS она способна потреблять больше заряда, чем вам бы хотелось.
Отключить: «Настройки» → «Экран и яркость» → «Всегда включено».

5. Не используйте «Общую медиатеку iCloud»
Новая фишка iOS 16.1 может потреблять заряд аккумулятора, поскольку в фоновом режиме смартфон периодически делает запросы на сервер, чтобы своевременно подгрузить новые фото и видео.

6. Установите статичные обои
Здесь вряд ли стоит что-то объяснять — анимированные обои с погодой или земным шаром явно расходуют заряд интенсивнее, чем обычная картинка. 

iOS 16

7. Используйте «Фокусирование»
Эта функция, помимо прочего, позволяет получать уведомления не мгновенно, а «порциями» в течение дня. Как следствие, смартфон делает меньше запросов на сервер, реже включает экран и вибромотор.

8. Ограничьте доступ приложений к геолокации, Bluetooth и сотовой связи
Зайдите в «Настройки» → «Конфиденциальность» и последовательно просмотрите, какие приложения используют геопозицию, сотовые данные и Bluetooth-соединение. Если для каких-то программ это не обязательно, то можно выключить их, чтобы сэкономить заряд. 

iOS 16

9. Ограничьте фоновую активность
В разделе «Настройки» → «Основные» → «Обновление контента» просмотрите список ваших приложений и отключите те из них, для которых необязательно постоянно иметь доступ к сети. В таком случае они будут реже «проситься» на сервер и сэкономят драгоценные проценты.

10. Используйте энергосбережение
Если сохранить автономность iPhone для вас критически важно, включите режим энергосбережения на постоянной основе. Apple отрегулировала его таким образом, что вы едва ли почувствуете какие-то неудобства от его работы.

Если эти советы не помогли и iOS 16 вас категорически не устраивает, то откатиться на iOS 15 всё еще возможно — инструкция находится вот здесь

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+3995
Gabriel
Короче включить авиарежим и к вечеру у вас будет почти 100% акб)
Вчера в 19:21
#
Влад Соло
+549
Влад Соло
Выключи всё и убери в коробку смартфон🤷‍♂️
Вчера в 19:23
#
Mers
+4097
Mers
Вот, что странно. Последние айфоны имеют отличную автономность, даже в сравнении с флагманами на андроид, но темы об автономности всплывают время от времени. Это что, фантомные боли?
Вчера в 19:24
#
+3995
Gabriel Mers
Энергопотребление айфона зависит не только о самого айфона, многое как раз определяет ОС, которая в процессе эволюции становится все более и более интерактивной соответственно нагрузка в фоновом режиме увеличивается и требует все более высокого расхода энергии. Это я ещё не беру энергопотребление установленных приложений, а ещё сценарии использования владельцем, который иногда не выпускает из рук.
Так что роль смартфона здесь дай бог 20%, остальные 80% это переменные которые учесть невозможно.
Вчера в 22:26
#
Mers
+4097
Mers Gabriel
Ну сколько от общего заряда в сутки это будет расходовать аккумулятор 5-7%? Я понимаю, если бы это все потребляло 20-30%... Мне кажется не стоит ограничивать себя в «визуальных вещах» из-за такой мелочи.
2 часа назад в 00:07
#
+49
bagdan1978
И получите ios 8
Вчера в 20:12
#
+6
dklivesey
Статья Напоминает анекдот…)))))…. Что за бред пишут!?!
Вчера в 20:31
#
+9
woofeer
11. Выключите и не подходите к нему вообще.
Вчера в 20:55
#
GSmirnov
+532
GSmirnov
Я же купил айфон чтобы все выключить
Вчера в 23:12
#