Как заставить WhatsApp автоматически расшифровывать голосовые сообщения в текст

Команда WhatsApp медленно, но верно догоняет конкурентов и регулярно добавляет новые опции, упрощающие общение. Чуть ранее в мессенджере стали доступны перевод иноязычных постов и бесплатное транскрибирование сообщений, а теперь появилась возможность сделать этот процесс автоматическим.
- Откройте WhatsApp
- Выберите «Настройки»
- Нажмите на «Чаты»
- Тапните на «Расшифровку голосовых сообщений»
- Поставьте галочку на пункт «Автоматически».
Готово! Теперь, открыв нужный чат, вы сразу увидите текстовую транскрипцию входящего войса. К сожалению, WhatsApp пока не научился сразу отправлять текст голосового в пуш, как iMessage и «ВК Мессенджер», однако эта настройка всё равно упростит общение.