Как заставить WhatsApp автоматически расшифровывать голосовые сообщения в текст

Олег

WhatsApp


Команда WhatsApp медленно, но верно догоняет конкурентов и регулярно добавляет новые опции, упрощающие общение. Чуть ранее в мессенджере стали доступны перевод иноязычных постов и бесплатное транскрибирование сообщений, а теперь появилась возможность сделать этот процесс автоматическим.

Алгоритм:
  • Откройте WhatsApp
  • Выберите «Настройки»
  • Нажмите на «Чаты»
  • Тапните на «Расшифровку голосовых сообщений»
  • Поставьте галочку на пункт «Автоматически».
WhatsApp

Готово! Теперь, открыв нужный чат, вы сразу увидите текстовую транскрипцию входящего войса. К сожалению, WhatsApp пока не научился сразу отправлять текст голосового в пуш, как iMessage и «ВК Мессенджер», однако эта настройка всё равно упростит общение. 

2
Комментарии

+283
paradox
Это работает только в обычной версии. В бизнесе нет расшифровки, а очень жаль.
Вчера в 19:37
#
samOsebe
+650
samOsebe
Спасибо за инструкцию.
Вчера в 22:27
#
Вася Вотафаков
+6405
Вася Вотафаков
Общение с помощью голосовых вышло на новый уровень 🤣👍
Сегодня в 01:17
#