Как завершить или отклонить надоедливый звонок, чтобы собеседник этого не понял

Олег

iPhone


У каждого такое бывало: вы видите на экране входящий вызов, и понимаете, что совершенно не хотите на него отвечать. Если оставить как есть — смартфон будет издавать звуки или вибрировать, а если отклонить вызов, то звонящий сразу это поймет и будет предъявлять претензии или обидится.

Есть простой и быстрый способ избавиться от входящего звонка таким образом, чтобы с другой стороны это выглядело как сбой сети. А еще таким методом можно завершить активный разговор, если он вдруг пошел не по плану.

Чтобы избавиться от звонящего, просто откройте Центр Управления (или верхнюю шторку) и включите авиарежим. Соединение с сетью мгновенно прервется, и для звонящего это будет выглядеть, как будто у вас пропала сеть — например, в метро, тоннеле или супермаркете.

Такой метод поможет отклонить без последствий для себя как обычный телефонный звонок, так и вызов через интернет. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

s_medik
+3234
s_medik
А нажать на качельку громкости, чтобы не было звонка и вибрации, не судьба?
2 часа назад в 18:59
#
+451
samOsebe s_medik
здесь не ищут лёгких путей.
2 часа назад в 19:26
#
tellurian
+5020
tellurian s_medik
Сюда зашел ради этого же предложения.
Нажимаю качельку громкости или баннер звонка смахнуть итог звонит не мешает.
2 часа назад в 19:31
#
–48
NYX
Спасибо, что хоть звонками не блочит весь экран. Больше 10 лет не могли элементарную вещь починить.
час назад в 20:28
#
–43
oskar
🤦🏼маразм крепчал 🤦🏼
час назад в 20:37
#
Mers
+4295
Mers
Парни, так речь не о том, чтобы убрать вибрацию и звонок, а чтобы сбросить звонок, но выдать это за сбой.
47 минут назад
#
+66
ProLogic6 Mers
не утруждайся они пришли посрать...
8 минут назад
#