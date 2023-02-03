Как завершить или отклонить надоедливый звонок, чтобы собеседник этого не понял



У каждого такое бывало: вы видите на экране входящий вызов, и понимаете, что совершенно не хотите на него отвечать. Если оставить как есть — смартфон будет издавать звуки или вибрировать, а если отклонить вызов, то звонящий сразу это поймет и будет предъявлять претензии или обидится.



Есть простой и быстрый способ избавиться от входящего звонка таким образом, чтобы с другой стороны это выглядело как сбой сети. А еще таким методом можно завершить активный разговор, если он вдруг пошел не по плану.



Чтобы избавиться от звонящего, просто откройте Центр Управления (или верхнюю шторку) и включите авиарежим. Соединение с сетью мгновенно прервется, и для звонящего это будет выглядеть, как будто у вас пропала сеть — например, в метро, тоннеле или супермаркете.



Такой метод поможет отклонить без последствий для себя как обычный телефонный звонок, так и вызов через интернет.

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