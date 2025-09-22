Как зависит скорость зарядки iPhone 17 Pro Max от разных адаптеров







Эксперты портала ChargerLAB протестировали скорость зарядки iPhone 17 Pro Max через порт USB-C с помощью нескольких фирменных зарядных устройств Apple мощностью от 18 до 140 Вт. Вот что из этого получилось. Эксперты портала ChargerLAB протестировали скорость зарядки iPhone 17 Pro Max через порт USB-C с помощью нескольких фирменных зарядных устройств Apple мощностью от 18 до 140 Вт. Вот что из этого получилось. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Динамический адаптер питания на 40 Вт (макс 60 Вт);



Адаптер питания USB-C 61 Вт;

Адаптер питания USB-C 67 Вт;

Адаптер питания USB-C 70 Вт;

Адаптер питания USB-C 96 Вт;

Адаптер питания USB-C 140 Вт.

Флагман Apple достиг пиковой потребляемой мощности в 36 Вт со следующими адаптерами той же компании:Для сравнения, iPhone 16 Pro Max может достигать пиковой мощности зарядки в 30 Вт, поэтому iPhone 17 Pro Max заряжается немного быстрее.Эксперт предположил, что и младший iPhone 17 Pro сможет достичь той же пиковой мощности в 36 Вт.Напомним, Apple заявляет, что iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max можно зарядить до 50% всего за 20 минут с помощью совместимого зарядного устройства, включая динамический адаптер питания мощностью 40 Вт с максимальными 60 Вт. Для сравнения: iPhone 16, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max можно зарядить до 50% за 30 минут с помощью совместимого зарядного устройства.Обратите внимание, что для быстрой зарядки также нужен качественный кабель USB-C, поскольку самые простые и дешёвые модели не обеспечивают достаточной мощности.