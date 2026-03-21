Как же Apple хочет, чтобы все обновились. iPhone получат автоматическую защиту от кражи с iOS 26.4

Фархад


На днях состоится финальный релиз крупного обновления iOS 26.4, в котором Apple планирует включить ключевую функцию безопасности по умолчанию на всех iPhone.

Речь идёт о функции защиты украденных устройств. Её Apple анонсировала ещё в начале 2024 года, но она была необязательной для пользователей, поскольку сопровождалась дополнительными ограничениями, которые могли оказаться неудобными для обычного человека.

Но в iOS 26.4 Apple решила активировать её для всех пользователей. Из документа поддержки Apple становится ясно, что в рамках «защиты украденного устройства» некоторые функции iPhone будут запрашивать аутентификацию по Face ID или Touch ID, если пользователь находится в необычном месте (если это не дом или работа). Такие ограничения позволят предотвратить внесение изменений в учётные записи Apple ID или в настройки смартфонов, если гаджет украдут. Кроме того, изменение пароля учетной записи Apple также потребует задержки в час, а затем попросит дополнительную аутентификацию по Face ID или Touch ID.

В iOS 17.3 эта функция была полностью опциональной, поэтому большинство пользователей, вероятно, никогда ее не включали. После обновления до iOS 26.4 её можно будет отключить в меню «Настройки» > «Конфиденциальность и безопасность» > «Защита украденного устройства».
9to5
Комментарии

Gabriel
Разумно.
час назад в 17:10
