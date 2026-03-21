Как же Apple хочет, чтобы все обновились. iPhone получат автоматическую защиту от кражи с iOS 26.4

На днях состоится финальный релиз крупного обновления iOS 26.4, в котором Apple планирует включить ключевую функцию безопасности по умолчанию на всех iPhone.

Речь идёт о функции защиты украденных устройств. Её Apple анонсировала ещё в начале 2024 года, но она была необязательной для пользователей, поскольку сопровождалась дополнительными ограничениями, которые могли оказаться неудобными для обычного человека.Но в iOS 26.4 Apple решила активировать её для всех пользователей. Из документа поддержки Apple становится ясно, что в рамках «защиты украденного устройства» некоторые функции iPhone будут запрашивать аутентификацию по Face ID или Touch ID, если пользователь находится в необычном месте (если это не дом или работа). Такие ограничения позволят предотвратить внесение изменений в учётные записи Apple ID или в настройки смартфонов, если гаджет украдут. Кроме того, изменение пароля учетной записи Apple также потребует задержки в час, а затем попросит дополнительную аутентификацию по Face ID или Touch ID.В iOS 17.3 эта функция была полностью опциональной, поэтому большинство пользователей, вероятно, никогда ее не включали. После обновления до iOS 26.4 её можно будет отключить в меню «Настройки» > «Конфиденциальность и безопасность» > «Защита украденного устройства».