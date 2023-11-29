Какая емкость аккумулятора у айфона? Собрали все модели от iPhone 2G до 15 Pro Max

Олег

Фото: 9to5Mac

Фото: 9to5Mac 

Долгие годы iPhone был синонимом быстрой разрядки. Модели с 4 по 8 поколение действительно не хватали звезд с неба в плане автономности, к тому же нередко отключались на морозе при небольшом износе батарейки.

Однако с приходом iPhone X смартфоны Apple наконец начали выходить из порочного круга и держать заряд всё лучше и лучше. Окончательно впечатлил всех бюджетный iPhone XR — именно он стал поворотным моментом в общественном мнении, и теперь айфоны больше не считают малоавтономными.

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Всё это вовсе не значит, что емкость аккумулятора iPhone больше не важна. При покупке обязательно сверьтесь со списком ниже — мы собрали все модели iPhone за 15+ лет и указали емкость аккумулятора для каждого из них.

  • iPhone 15 Pro / 15 Pro Max — 3274 мАч / 4422 мАч
  • iPhone 15 / 15 Plus — 3349 мАч / 4383 мАч
  • iPhone 14 Pro / 14 Pro Max — 3200 мАч / 4323 мАч
  • iPhone 14 / 14 Plus — 3279 мАч / 4325 мАч
  • iPhone 13 Pro / 13 Pro Max — 3095 мАч / 4352 мАч
  • iPhone 13 / 13 mini — 3227 мАч / 2406 мАч
  • iPhone SE 3-го поколения — 2018 мАч
  • iPhone 12 Pro / 12 Pro Max — 2815 мАч / 3687 мАч
  • iPhone 12 / 12 mini — 2815 мАч / 2227 мАч
  • iPhone SE 2-го поколения — 1821 мАч
  • iPhone 11 Pro / 11 Pro Max — 3046 мАч / 3969 мАч
  • iPhone 11 — 3110 мАч
  • iPhone XR — 2942 мАч
  • iPhone XS / XS Max — 2658 мАч / 3174 мАч
  • iPhone X — 2716 мАч
  • iPhone 8 Plus — 2691 мАч
  • iPhone 8 — 1821 мАч
  • iPhone 7 Plus — 2900 мАч
  • iPhone 7 — 1960 мАч
  • iPhone SE — 1624 мАч
  • iPhone 6S / 6S Plus — 1715 мАч / 2750 мАч
  • iPhone 6 / 6 Plus — 1810 мАч / 2915 мАч
  • iPhone 5S — 1560 мАч
  • iPhone 5C — 1510 мАч
  • iPhone 5 — 1440 мАч
  • iPhone 4S — 1432 мАч
  • iPhone 4 — 1420 мАч
  • iPhone 3GS — 1219 мАч
  • iPhone 3G — 1150 мАч
  • iPhone 2G (Original) — 1400 мАч

При сравнении учтите, что бОльшая емкость аккумулятора не всегда означает бОльшую автономность: на неё влияет, среди прочего, размер и тип матрицы, а также «свежесть» процессора. О том, как понять состояние аккумулятора в iPhone, когда его менять и какой аккумулятор выбрать, читайте в нашем подробном гайде

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

kardigan
+3254
kardigan
Iphone 11 отлично держит заряд . Третий год пошёл . Емкость 91 %
Сегодня в 12:38
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