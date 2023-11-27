Какая камера у айфона? Собрали все модели от iPhone 2G до 15 Pro Max

С момента релиза самого первого iPhone в истории прошло более 15 лет. За это время смартфон сильно эволюционировал, в том числе по качеству фото-видеосъемки.
Конечно, в Android-лагере разнообразие объективов, линз и разрешений будет побогаче, однако и в iPhone их довольно много. При покупке айфона немаловажно знать, какие объективы у него есть и что они умеют.
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Мы собрали все модели iPhone, которые выпустила Apple, и написали, какие камеры установлены в каждом из них.
iPhone 15 Pro Max
- Основная широкоугольная 48 Мп и ƒ/1,78
- Сверхширокоугольная 12 Мп и ƒ/2,2
- Телеобъектив 12 Мп и ƒ1,78 (2x), ƒ2,8 (3x-5x)
- Фронталка 12 Мп и ƒ/1,9
iPhone 15 Pro
- Основная широкоугольная 48 Мп и ƒ/1,78
- Сверхширокоугольная 12 Мп и ƒ/2,2
- Телеобъектив 12 Мп и ƒ1,78 (2x), ƒ2,8 (3x)
- Фронталка 12 Мп и ƒ/1,9
iPhone 15 / 15 Plus
- Основная широкоугольная 48 Мп и ƒ/1,6
- Сверхширокоугольная 12 Мп и ƒ/2,4
- Фронталка 12 Мп и ƒ/1,9
iPhone 14 Pro / 14 Pro Max
- Основная широкоугольная 48 Мп и ƒ/1,78
- Сверхширокоугольная 12 Мп и ƒ/2,2
- Телеобъектив 12 Мп и ƒ1,78 (2x), ƒ2,8 (3x)
- Фронталка 12 Мп и ƒ/1,9
iPhone 14 / 14 Plus
- Основная широкоугольная 12 Мп и ƒ/1,5
- Сверхширокоугольная 12 Мп и ƒ/2,4
- Фронталка 12 Мп и ƒ/1,9
iPhone 13 Pro / 13 Pro Max
- Основная широкоугольная 12 Мп и ƒ/1,5
- Сверхширокоугольная 12 Мп и ƒ/1,8
- Телеобъектив 12 Мп и ƒ2,8
- Фронталка 12 Мп и ƒ/2,2
iPhone 13 / 13 mini
- Основная широкоугольная 12 Мп и ƒ/1,6
- Сверхширокоугольная 12 Мп и ƒ/2,4
- Фронталка 12 Мп и ƒ/2,2
iPhone 12 Pro Max
- Основная широкоугольная 12 Мп и ƒ/1,6
- Сверхширокоугольная 12 Мп и ƒ/2,4
- Телеобъектив 12 Мп и ƒ2,2
- Фронталка 12 Мп и ƒ/2,2
iPhone 12 Pro
- Основная широкоугольная 12 Мп и ƒ/1,6
- Сверхширокоугольная 12 Мп и ƒ/2,4
- Телеобъектив 12 Мп и ƒ2,0
- Фронталка 12 Мп и ƒ/2,2
iPhone 12 / 12 mini
- Основная широкоугольная 12 Мп и ƒ/1,6
- Сверхширокоугольная 12 Мп и ƒ/2,4
- Фронталка 12 Мп и ƒ/2,2
iPhone 11 Pro / 11 Pro Max
- Основная широкоугольная 12 Мп и ƒ/1,8
- Сверхширокоугольная 12 Мп и ƒ/2,4
- Телеобъектив 12 Мп и ƒ2,0
- Фронталка 12 Мп и ƒ/2,2
iPhone 11
- Основная широкоугольная 12 Мп и ƒ/1,8
- Сверхширокоугольная 12 Мп и ƒ/2,4
- Фронталка 12 Мп и ƒ/2,2
iPhone XR
- Основная широкоугольная 12 Мп и ƒ/1,8
- Фронталка 7 Мп и ƒ/2,2
iPhone XS / XS Max
- Основная широкоугольная 12 Мп и ƒ/1,8
- Телеобъектив 12 Мп и ƒ/2,4
- Фронталка 7 Мп и ƒ/2,2
iPhone X
- Основная широкоугольная 12 Мп и ƒ/1,8
- Телеобъектив 12 Мп и ƒ/2,4
- Фронталка 7 Мп и ƒ/2,2
iPhone SE 2022 / 2020
- Основная широкоугольная 12 Мп и ƒ/1,8
- Фронталка 7 Мп и ƒ/2,2
iPhone SE 2016
- Основная 12 Мп и ƒ/2,2
- Фронталка 1,2 Мп
iPhone 8 Plus
- Основная 12 Мп и ƒ/1,8
- Телеобъектив 12 Мп и ƒ/2,8
- Фронталка 7 Мп и ƒ/2,2
iPhone 8
- Основная 12 Мп и ƒ/1,8
- Фронталка 7 Мп и ƒ/2,2
iPhone 7 Plus
- Основная 12 Мп и ƒ/1,8
- Телеобъектив 12 Мп и ƒ/2,8
- Фронталка 7 Мп и ƒ/2,2
iPhone 7
- Основная 12 Мп и ƒ/1,8
- Фронталка 7 Мп и ƒ/2,2
iPhone 6S / 6S Plus
- Основная 12 Мп и ƒ/2,2
- Фронталка 5 Мп и ƒ/2,2
iPhone 6 / 6 Plus
- Основная 8 Мп и ƒ/2,2
- Фронталка 1,2 Мп и ƒ/2,2
iPhone 5S
- Основная 8 Мп и ƒ/2,4
- Фронталка 1,2 Мп и ƒ/2,4
iPhone 5 / 5c
- Основная 8 Мп и ƒ/2,4
- Фронталка 1,2 Мп
iPhone 4s
- Основная 8 Мп
- Фронталка VGA 480p
iPhone 4
- Основная 5 Мп
- Фронталка VGA 480p
iPhone 3GS
- Основная 3 Мп
iPhone 3G
- Основная 2 Мп
Оригинальный iPhone
-
Основная 2 Мп.
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