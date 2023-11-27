Какая камера у айфона? Собрали все модели от iPhone 2G до 15 Pro Max



С момента релиза самого первого iPhone в истории прошло более 15 лет. За это время смартфон сильно эволюционировал, в том числе по качеству фото-видеосъемки.



Конечно, в Android-лагере разнообразие объективов, линз и разрешений будет побогаче, однако и в iPhone их довольно много. При покупке айфона немаловажно знать, какие объективы у него есть и что они умеют.







Мы собрали все модели iPhone, которые выпустила Apple, и написали, какие камеры установлены в каждом из них.



iPhone 15 Pro Max

Основная широкоугольная 48 Мп и ƒ/1,78

Сверхширокоугольная 12 Мп и ƒ/2,2

Телеобъектив 12 Мп и ƒ1,78 (2x), ƒ2,8 (3x-5x)

Фронталка 12 Мп и ƒ/1,9



iPhone 15 Pro

Основная широкоугольная 48 Мп и ƒ/1,78

Сверхширокоугольная 12 Мп и ƒ/2,2

Телеобъектив 12 Мп и ƒ1,78 (2x), ƒ2,8 (3x)

Фронталка 12 Мп и ƒ/1,9



iPhone 15 / 15 Plus

Основная широкоугольная 48 Мп и ƒ/1,6

Сверхширокоугольная 12 Мп и ƒ/2,4

Фронталка 12 Мп и ƒ/1,9



iPhone 14 Pro / 14 Pro Max

Основная широкоугольная 48 Мп и ƒ/1,78

Сверхширокоугольная 12 Мп и ƒ/2,2

Телеобъектив 12 Мп и ƒ1,78 (2x), ƒ2,8 (3x)

Фронталка 12 Мп и ƒ/1,9



iPhone 14 / 14 Plus

Основная широкоугольная 12 Мп и ƒ/1,5

Сверхширокоугольная 12 Мп и ƒ/2,4

Фронталка 12 Мп и ƒ/1,9



iPhone 13 Pro / 13 Pro Max

Основная широкоугольная 12 Мп и ƒ/1,5

Сверхширокоугольная 12 Мп и ƒ/1,8

Телеобъектив 12 Мп и ƒ2,8

Фронталка 12 Мп и ƒ/2,2



iPhone 13 / 13 mini

Основная широкоугольная 12 Мп и ƒ/1,6

Сверхширокоугольная 12 Мп и ƒ/2,4

Фронталка 12 Мп и ƒ/2,2



iPhone 12 Pro Max

Основная широкоугольная 12 Мп и ƒ/1,6

Сверхширокоугольная 12 Мп и ƒ/2,4

Телеобъектив 12 Мп и ƒ2,2

Фронталка 12 Мп и ƒ/2,2



iPhone 12 Pro

Основная широкоугольная 12 Мп и ƒ/1,6

Сверхширокоугольная 12 Мп и ƒ/2,4

Телеобъектив 12 Мп и ƒ2,0

Фронталка 12 Мп и ƒ/2,2



iPhone 12 / 12 mini

Основная широкоугольная 12 Мп и ƒ/1,6

Сверхширокоугольная 12 Мп и ƒ/2,4

Фронталка 12 Мп и ƒ/2,2



iPhone 11 Pro / 11 Pro Max

Основная широкоугольная 12 Мп и ƒ/1,8

Сверхширокоугольная 12 Мп и ƒ/2,4

Телеобъектив 12 Мп и ƒ2,0

Фронталка 12 Мп и ƒ/2,2



iPhone 11

Основная широкоугольная 12 Мп и ƒ/1,8

Сверхширокоугольная 12 Мп и ƒ/2,4

Фронталка 12 Мп и ƒ/2,2



iPhone XR

Основная широкоугольная 12 Мп и ƒ/1,8

Фронталка 7 Мп и ƒ/2,2



iPhone XS / XS Max

Основная широкоугольная 12 Мп и ƒ/1,8

Телеобъектив 12 Мп и ƒ/2,4

Фронталка 7 Мп и ƒ/2,2

iPhone X

Основная широкоугольная 12 Мп и ƒ/1,8

Телеобъектив 12 Мп и ƒ/2,4

Фронталка 7 Мп и ƒ/2,2



iPhone SE 2022 / 2020

Основная широкоугольная 12 Мп и ƒ/1,8

Фронталка 7 Мп и ƒ/2,2

iPhone SE 2016

Основная 12 Мп и ƒ/2,2

Фронталка 1,2 Мп



iPhone 8 Plus

Основная 12 Мп и ƒ/1,8

Телеобъектив 12 Мп и ƒ/2,8

Фронталка 7 Мп и ƒ/2,2



iPhone 8

Основная 12 Мп и ƒ/1,8

Фронталка 7 Мп и ƒ/2,2



iPhone 7 Plus

Основная 12 Мп и ƒ/1,8

Телеобъектив 12 Мп и ƒ/2,8

Фронталка 7 Мп и ƒ/2,2



iPhone 7

Основная 12 Мп и ƒ/1,8

Фронталка 7 Мп и ƒ/2,2



iPhone 6S / 6S Plus

Основная 12 Мп и ƒ/2,2

Фронталка 5 Мп и ƒ/2,2



iPhone 6 / 6 Plus

Основная 8 Мп и ƒ/2,2

Фронталка 1,2 Мп и ƒ/2,2



iPhone 5S

Основная 8 Мп и ƒ/2,4

Фронталка 1,2 Мп и ƒ/2,4



iPhone 5 / 5c

Основная 8 Мп и ƒ/2,4

Фронталка 1,2 Мп



iPhone 4s

Основная 8 Мп

Фронталка VGA 480p



iPhone 4

Основная 5 Мп

Фронталка VGA 480p



iPhone 3GS

Основная 3 Мп



iPhone 3G

Основная 2 Мп



Оригинальный iPhone

Мы собрали все модели iPhone, которые выпустила Apple, и написали, какие камеры установлены в каждом из них.

Основная 2 Мп.