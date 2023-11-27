Какая камера у айфона? Собрали все модели от iPhone 2G до 15 Pro Max

Олег
iPhone

С момента релиза самого первого iPhone в истории прошло более 15 лет. За это время смартфон сильно эволюционировал, в том числе по качеству фото-видеосъемки.

Конечно, в Android-лагере разнообразие объективов, линз и разрешений будет побогаче, однако и в iPhone их довольно много. При покупке айфона немаловажно знать, какие объективы у него есть и что они умеют.

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Мы собрали все модели iPhone, которые выпустила Apple, и написали, какие камеры установлены в каждом из них.

iPhone 15 Pro Max
  • Основная широкоугольная 48 Мп и ƒ/1,78
  • Сверхширокоугольная 12 Мп и ƒ/2,2
  • Телеобъектив 12 Мп и ƒ1,78 (2x), ƒ2,8 (3x-5x)
  • Фронталка 12 Мп и ƒ/1,9


iPhone 15 Pro
  • Основная широкоугольная 48 Мп и ƒ/1,78
  • Сверхширокоугольная 12 Мп и ƒ/2,2
  • Телеобъектив 12 Мп и ƒ1,78 (2x), ƒ2,8 (3x)
  • Фронталка 12 Мп и ƒ/1,9


iPhone 15 / 15 Plus
  • Основная широкоугольная 48 Мп и ƒ/1,6
  • Сверхширокоугольная 12 Мп и ƒ/2,4
  • Фронталка 12 Мп и ƒ/1,9


iPhone 14 Pro / 14 Pro Max
  • Основная широкоугольная 48 Мп и ƒ/1,78
  • Сверхширокоугольная 12 Мп и ƒ/2,2
  • Телеобъектив 12 Мп и ƒ1,78 (2x), ƒ2,8 (3x)
  • Фронталка 12 Мп и ƒ/1,9


iPhone 14 / 14 Plus
  • Основная широкоугольная 12 Мп и ƒ/1,5
  • Сверхширокоугольная 12 Мп и ƒ/2,4
  • Фронталка 12 Мп и ƒ/1,9


iPhone 13 Pro / 13 Pro Max
  • Основная широкоугольная 12 Мп и ƒ/1,5
  • Сверхширокоугольная 12 Мп и ƒ/1,8
  • Телеобъектив 12 Мп и ƒ2,8
  • Фронталка 12 Мп и ƒ/2,2


iPhone 13 / 13 mini
  • Основная широкоугольная 12 Мп и ƒ/1,6
  • Сверхширокоугольная 12 Мп и ƒ/2,4
  • Фронталка 12 Мп и ƒ/2,2


iPhone 12 Pro Max
  • Основная широкоугольная 12 Мп и ƒ/1,6
  • Сверхширокоугольная 12 Мп и ƒ/2,4
  • Телеобъектив 12 Мп и ƒ2,2
  • Фронталка 12 Мп и ƒ/2,2


iPhone 12 Pro
  • Основная широкоугольная 12 Мп и ƒ/1,6
  • Сверхширокоугольная 12 Мп и ƒ/2,4
  • Телеобъектив 12 Мп и ƒ2,0
  • Фронталка 12 Мп и ƒ/2,2


iPhone 12 / 12 mini
  • Основная широкоугольная 12 Мп и ƒ/1,6
  • Сверхширокоугольная 12 Мп и ƒ/2,4
  • Фронталка 12 Мп и ƒ/2,2


iPhone 11 Pro / 11 Pro Max
  • Основная широкоугольная 12 Мп и ƒ/1,8
  • Сверхширокоугольная 12 Мп и ƒ/2,4
  • Телеобъектив 12 Мп и ƒ2,0
  • Фронталка 12 Мп и ƒ/2,2


iPhone 11
  • Основная широкоугольная 12 Мп и ƒ/1,8
  • Сверхширокоугольная 12 Мп и ƒ/2,4
  • Фронталка 12 Мп и ƒ/2,2


iPhone XR
  • Основная широкоугольная 12 Мп и ƒ/1,8
  • Фронталка 7 Мп и ƒ/2,2


iPhone XS / XS Max
  • Основная широкоугольная 12 Мп и ƒ/1,8
  • Телеобъектив 12 Мп и ƒ/2,4
  • Фронталка 7 Мп и ƒ/2,2

iPhone X
  • Основная широкоугольная 12 Мп и ƒ/1,8
  • Телеобъектив 12 Мп и ƒ/2,4
  • Фронталка 7 Мп и ƒ/2,2


iPhone SE 2022 / 2020
  • Основная широкоугольная 12 Мп и ƒ/1,8
  • Фронталка 7 Мп и ƒ/2,2

iPhone SE 2016
  • Основная 12 Мп и ƒ/2,2
  • Фронталка 1,2 Мп


iPhone 8 Plus
  • Основная 12 Мп и ƒ/1,8
  • Телеобъектив 12 Мп и ƒ/2,8
  • Фронталка 7 Мп и ƒ/2,2


iPhone 8
  • Основная 12 Мп и ƒ/1,8
  • Фронталка 7 Мп и ƒ/2,2


iPhone 7 Plus
  • Основная 12 Мп и ƒ/1,8
  • Телеобъектив 12 Мп и ƒ/2,8
  • Фронталка 7 Мп и ƒ/2,2


iPhone 7
  • Основная 12 Мп и ƒ/1,8
  • Фронталка 7 Мп и ƒ/2,2


iPhone 6S / 6S Plus
  • Основная 12 Мп и ƒ/2,2
  • Фронталка 5 Мп и ƒ/2,2


iPhone 6 / 6 Plus
  • Основная 8 Мп и ƒ/2,2
  • Фронталка 1,2 Мп и ƒ/2,2


iPhone 5S
  • Основная 8 Мп и ƒ/2,4
  • Фронталка 1,2 Мп и ƒ/2,4


iPhone 5 / 5c
  • Основная 8 Мп и ƒ/2,4
  • Фронталка 1,2 Мп


iPhone 4s
  • Основная 8 Мп
  • Фронталка VGA 480p


iPhone 4
  • Основная 5 Мп
  • Фронталка VGA 480p


iPhone 3GS
  • Основная 3 Мп


iPhone 3G
  • Основная 2 Мп


Оригинальный iPhone
  • Основная 2 Мп. 
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Комментарии

+67
Bagsya
Давно ли в 15 Про такая же камера как в 15 Про Макс?
час назад в 18:41
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