Какие 20 новых гаджетов Apple выпустит в течение года? Есть полный список

Ежегодная конференция разработчиков Apple WWDC уже позади, но впереди нас ждет еще много интересного. Во всяком случае, так утверждает Марк Гурман в новом выпуске Power On. Инсайдер перечислил 20 продуктов, которые Apple выпустит в оставшейся части 2026 и 2027 годов.
Помимо обычных ежегодных обновлений iPhone и Apple Watch в сентябре, Гурман ожидает анонса совершенно нового центра управления умным домом от Apple, складного iPhone Ultra и долгожданных следующих поколений Apple TV и HomePod mini. Но и это ещё не всё.
Вот чего следует ожидать от Apple до конца 2027 года, по словам Гурмана и других источников.
iPhone
- iPhone 18 Pro — чип A20 Pro, уменьшенный Dynamic Island, упрощенная кнопка управления камерой, вишнёвая расцветка, переменная диафрагма как минимум для одной камеры и модем Apple C2;
- iPhone 18 Pro Max — те же функции, что и у iPhone 18 Pro, но немного толще;
- iPhone Ultra — первый складной iPhone с внутренним 7,7-дюймовым дисплеем и внешним 5,3-дюймовым, двумя задними камерами, одной фронтальной, кнопкой питания с Touch ID вместо Face ID и модемом Apple C2;
- iPhone Air 2 — добавление сверхширокоугольной камеры, чип A20 и увеличенное время автономной работы;
- iPhone 20 Pro и iPhone 20 Pro Max — юбилейные модели предложат почти безрамочный дисплей с изогнутым стеклом, которое обволакивает боковые стороны.
Apple Watch
- Apple Watch Series 12 — более быстрый чип S11 или новее, изменения в дизайне, появление сканера Touch ID и/или больше датчиков здоровья;
- Apple Watch Ultra 4 — более быстрый чип S11 или новее, а также изменения в дизайне, такие как Touch ID и/или больше датчиков здоровья (спорно).
iPad
- iPad 12 — чип A18 или A19 с поддержкой Apple Intelligence;
- iPad mini — чип A19 Pro или A20 Pro, OLED-дисплей, акустическая система с вибрацией и водостойкий корпус.
Mac
- Mac Studio — чипы M5 Max и M5 Ultra;
- Mac mini — чипы M5 и M5 Pro;
- iMac — чип M5, а также новые расцветки;
- MacBook Ultra — масштабный редизайн MacBook Pro в конце 2026 года, с чипами M6 Pro и M6 Max, OLED-дисплеем, сенсорным экраном, Dynamic Island и более тонким корпусом.
Дом, AirPods, Умные очки
- Apple TV — чип A17 Pro с поддержкой Siri AI и чип Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7;
- HomePod mini — чип S9 или новее с поддержкой новой Siri, чип Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7, улучшенное качество звука, чип Ultra Wideband 2 и новые расцветки;
- HomePod — новый полноразмерный динамик с обновленной Siri;
- Home Hub — совершенно новый центр управления умным домом с Siri AI, квадратным дисплеем на 6 или 7 дюймов, чипом A18, FaceTime и другими особенностями.
- AirPods Ultra — по сути, AirPods Pro 3, но с камерами для Siri AI/визуального интеллекта;
- Apple Glasses — первые умные очки с овальными линзами, камерами, нестандартным дизайном оправы и Siri AI.
Часть этих продуктов выйдет уже этой осенью, но самое интересное нас ждёт в 2027.