Какие Apple Watch можно обновить до watchOS 26? Полный список моделей

Вместе с анонсом iOS 26 и macOS Tahoe компания Apple также порадовала владельцев смарт-часов. Обновление watchOS 26 предлагает изменённый интерфейс и несколько долгожданных функций. Но какие модели можно будет обновить?
Но есть и хорошие новости — Apple не станет урезать часы в обновлении. Его получат все модели, которые работают на watchOS 11. Речь идёт о следующих моделях:
- Apple Watch SE (2-го поколения);
- Apple Watch Series 6;
- Apple Watch Series 7;
- Apple Watch Series 8;
- Apple Watch Series 9;
- Apple Watch Series 10;
- Apple Watch Ultra;
- Apple Watch Ultra 2.
Сразу отметим, что доступность всех новых функций может зависеть от региона и модели часов.
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