Какие Apple Watch можно обновить до watchOS 26? Полный список моделей







Вместе с анонсом iOS 26 и macOS Tahoe компания Apple также порадовала владельцев смарт-часов. Обновление watchOS 26 предлагает изменённый интерфейс и несколько долгожданных функций. Но какие модели можно будет обновить? Вместе с анонсом iOS 26 и macOS Tahoe компания Apple также порадовала владельцев смарт-часов. Обновление watchOS 26 предлагает изменённый интерфейс и несколько долгожданных функций. Но какие модели можно будет обновить? Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Apple Watch SE (2-го поколения);

Apple Watch Series 6;

Apple Watch Series 7;

Apple Watch Series 8;

Apple Watch Series 9;

Apple Watch Series 10;

Apple Watch Ultra;

Apple Watch Ultra 2.

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Уже сейчас разработчики могут установить себе бета-версию watchOS 26, а общедоступный релиз состоится осенью. Устанавливать тестовую сборку на часы мы крайне не рекомендуем, поскольку вы рискуете получить кирпич, который смогут восстановить только в сервисном центре.Но есть и хорошие новости — Apple не станет урезать часы в обновлении. Его получат все модели, которые работают на watchOS 11. Речь идёт о следующих моделях:Сразу отметим, что доступность всех новых функций может зависеть от региона и модели часов.