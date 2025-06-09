Какие Apple Watch можно обновить до watchOS 26? Полный список моделей

Фархад

AW

Вместе с анонсом iOS 26 и macOS Tahoe компания Apple также порадовала владельцев смарт-часов. Обновление watchOS 26 предлагает изменённый интерфейс и несколько долгожданных функций. Но какие модели можно будет обновить?

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Уже сейчас разработчики могут установить себе бета-версию watchOS 26, а общедоступный релиз состоится осенью. Устанавливать тестовую сборку на часы мы крайне не рекомендуем, поскольку вы рискуете получить кирпич, который смогут восстановить только в сервисном центре.

Но есть и хорошие новости — Apple не станет урезать часы в обновлении. Его получат все модели, которые работают на watchOS 11. Речь идёт о следующих моделях:
  • Apple Watch SE (2-го поколения);
  • Apple Watch Series 6;
  • Apple Watch Series 7;
  • Apple Watch Series 8;
  • Apple Watch Series 9;
  • Apple Watch Series 10;
  • Apple Watch Ultra;
  • Apple Watch Ultra 2.


Сразу отметим, что доступность всех новых функций может зависеть от региона и модели часов.
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Комментарии

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Русская клавиатура? Апноэ для РФ? Мерцательная аретимия для РФ? UWB для России?
2 часа назад в 00:06
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