Какие бонусы дают мобильные операторы за перенос номера. Собрали все

Олег

SIM

Возможность перенести свой номер от одного оператора к другому появилась довольно давно. Она дала возможность пользователям не привязываться к одному оператору ради сохранения своего номера, а операторам — конкурировать между собой за то, чтобы удержать клиента.

В этом тексте мы расскажем, какие бонусы дают операторы за то, чтобы вы перенесли свой номер к ним, и почему это так важно для компаний. В следующем тексте будет подробная инструкция, как перенести номер от одного оператора к другому и какие проблемы могут возникнуть в процессе «переезда».


Содержание:

Почему операторы дают бонусы за перенос

Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Кажется, ответ на поверхности, но не совсем. Само собой, абонент, который перенес номер — это новый клиент для оператора. С него можно получить доход, за него можно отчитаться перед инвесторами, а еще им можно похвастаться в статистике — ведь перенос номера это явное и активное предпочтение одного оператора другому, а значит для вендора это гораздо круче, чем просто продать симку.

Но есть и неочевидные плюсы для оператора:

  • Самореклама. Обычно разные операторы занимают пулы номеров с отдельными телефонными кодами. Например, в Краснодарском крае у МТС это 918 и 988, а у «Мегафона» 928 и 938. Если человек дает свой номер с кодом МТС, и при этом говорит что у него «Мегафон», у собеседника в голове возникает прямая связка — похоже, Мегафон чем-то лучше, чем МТС. И даже может сам рассмотреть миграцию.
  • Бесплатный номер. Когда клиент переносит свой номер, он фактически забирает его из пула одного оператора и отдает другому. Получается, принимающий оператор в двойном плюсе: вместе с новым клиентом он заполучил номер конкурента, а также не потратил собственный пул.

По итогу, в выигрыше могут остаться все, а может только оператор. Плюсом ко всему вы можете первое время после переноса получать упреки от друзей и знакомых, так как звонки на ваш номер могут стать для них дороже. Также пользователь старого архивного тарифа у старого оператора навсегда потеряет к нему доступ после перехода — в случае обратной миграции придется пользоваться чем-то из актуальной линейки. Поэтому тщательно продумывайте все плюсы и минусы, прежде чем подать заявку на перенос.

Какие бонусы можно получить за перенос

Давайте просто пройдемся по самым популярным операторам и узнаем, чем они рассчитывают заманить вас к себе. На пороге нужно учесть два нюанса:

  1. Бонусы должны не просто вас порадовать; их цель — переманить вас даже в том случае, если вы в целом довольны текущим оператором.
  2. Условия и бонусы различаются в разных регионах России, поэтому для примера в тексте мы возьмем Москву и МО. При этом перенести номер на момент публикации статьи можно лишь в том регионе, где он был куплен (за некоторыми исключениями).


МТС

Фото: МТС
Фото: МТС

За то, что вы перейдете с любого другого оператора к «красному», оператор предлагает вам следующее:

  • Персональная скидка 50% на выбранный тариф (при переходе доступны МТС Больше, МТС Супер или РИИЛ);
  • 1000 рублей на баланс номера в подарок.

Можно перейти сразу на eSIM.

Стоимость: 100 рублей за перенос и 50 рублей за SIM-карту. Также нужно пополнить баланс в период переноса на сумму от 350 до 735 рублей.

МТС позволяет перенести номер из другого региона. Для этого нужно посетить лично с паспортом один из указанных на сайте салонов оператора.

Мегафон

Фото: Мегафон
Фото: Мегафон

По умолчанию на сайте оператора не указано никаких плюшек за переход. Однако он предлагает опцию «скопировать тариф». Что это значит:

  • При переносе номера в Мегафон у вас будет та же абонплата, что и у предыдущего
  • Объем минут и гигабайтов сохраняется с прошлого оператора
  • Другие услуги и пакеты не скопируются.

Происходит это следующим образом: вы проходите шаги по переносу номера, потом получаете специальный промокод и вводите его в течение 50 дней. Можно перейти сразу на eSIM.

Если вы хотите просто перенести номер в Мегафон, то на выбор будут доступны 7 тарифов с абонплатой от 750 до 3000 руб/мес, а также тариф «Переходи на НОЛЬ» без абонплаты.

Стоимость: 100 рублей за перенос.

Билайн

Фото: Билайн
Фото: Билайн

За переход к себе оператор предлагает следующие бонусы:

  • 1000 рублей на баланс номера (действуют 6 месяцев)
  • 50 000 баллов «X5 Клуба» (5000 при переносе и далее по 15000 каждый месяц; 10 баллов = 1 рубль)

При переносе будут доступен тариф-конструктор, но сделать версию без абонплаты не выйдет. Нельзя перейти сразу на eSIM, сначала придется получить пластиковую симку и потом заменить ее на электронную.

Стоимость: 100 рублей за перенос. Также нужно пополнить баланс на указанную сумму. 

t2 (tele2)

Фото: t2
Фото: t2

Заманить вас к себе оператор попытается всего одной плюшкой:

  • 1000 рублей на баланс номера в подарок (до 31.12.25)

При переходе будут доступны тарифы Мой онлайн, Мой онлайн+, Везде онлайн, Хватит, Black, Premium (участвуют в акции), либо любой другой из открытых на момент перехода. Среди них есть один без абонплаты «Посекундный». Ограничений в выборе нет.

Стоимость: не указана на сайте.

YOTA

Фото: YOTA
Фото: YOTA

Чтобы вы перешли со своим номером, оператор не дает никаких преимуществ. По крайней мере, на сайте их не указано. В момент переноса можно будет настроить тариф-конструктор.

Стоимость: 100 рублей за перенос.

Т-мобайл

Фото: Т-мобайл
Фото: Т-мобайл

Всем новым абонентам, перенесшим свой номер, оператор обещает следующее:

  • 2000 рублей на баланс номера в подарок
  • 2 месяца подписки Pro для банка, она включает бесплатные минуты и скидку на интернет.

Оформить перенос можно на сайте либо в приложении банка / оператора. Если вы уже пользуетесь «Т-банком», то можно сделать перенос на eSIM и пользоваться, а если впервые контачите с компанией — приедет курьер и заключит с вами договор от лица оператора.

Стоимость переноса: бесплатно.

Сбермобайл

Фото: Сбермобайл
Фото: Сбермобайл

За перенос номера от другого оператора он предлагает всего один бонус:

  • Удвоение ежемесячного объема Гб.

При переходе можно настроить тариф-конструктор, минимальная абонплата — 170 руб/мес (за 1 Гб, без минут и СМС). Можно перейти сразу на eSIM.

Стоимость переноса: бесплатно.

«Подводные камни» переноса номера

Фото: Сбермобайл

У разных операторов они отличаются, но есть и общие для всех. Вот некоторые нюансы:

  • Баланс средств при переносе номера к другому оператору не сохраняется. Чтобы их не потерять, придется писать заявление на выдачу средств к старому оператору.
  • Перенос длится от 8 до 12 дней, и в это время у вас сохраняется старая симка вашего оператора, а также дается временный номер от нового оператора. После переноса он либо пропадет, либо останется «допом», а старый номер перейдет в нового оператора. Не запутайтесь.
  • Перенос могут не одобрить в ряде случаев. Например, если прошлый перенос был менее чем 60 дней назад. Или на номере есть долги / отрицательный баланс. Иногда старый оператор отклоняет заявку на перенос просто для того, чтобы вызвонить вас и уговорить остаться.
  • Перенос влечет дополнительные затраты. Одни операторы для «перебежчиков» предлагают только дорогие тарифы, а другие требуют пополнить счет в процессе миграции на весомую сумму.
  • После переноса могут отвалиться онлайн-банки. Некоторые из них видят, что произошли критические правки в номере и могут заблокировать вход до общения с поддержкой или визита в отделение с паспортом.
  • Не всегда можно сделать перенос на eSIM. Некоторые операторы (например, Билайн) требуют получить пластик после переноса в обязательном порядке, даже если до переноса ваш номер работает на eSIM. Уточняйте этот нюанс перед тем, как подавать заявку. 

1
Комментарии

Hello!
+764
Hello!
У МТС скидка 50% навсегда или временная?
час назад в 18:24
#
Олег Воронин
+2402
Олег Воронин Hello!
Навсегда ничего не бывает, даже если написано. А тут не написано.
24 минуты назад
#
Hello!
+764
Hello! Олег Воронин
Если написано, другой разговор с ними. А так на сайте: Стоимость в течение первого года для новых абонентов.
14 минут назад
#
John Doe
+787
John Doe
Опция "скопировать тариф" у Мегафона — это замечательно. Только вот о главном они умалчивают: сколько времени проработает эта "копия", прежде чем Мегафон изменит все условия на свои?
57 минут назад
#