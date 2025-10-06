Какие бонусы дают мобильные операторы за перенос номера. Собрали все





Возможность перенести свой номер от одного оператора к другому появилась довольно давно. Она дала возможность пользователям не привязываться к одному оператору ради сохранения своего номера, а операторам — конкурировать между собой за то, чтобы удержать клиента. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Почему операторы дают бонусы за перенос

Самореклама. Обычно разные операторы занимают пулы номеров с отдельными телефонными кодами. Например, в Краснодарском крае у МТС это 918 и 988, а у «Мегафона» 928 и 938. Если человек дает свой номер с кодом МТС, и при этом говорит что у него «Мегафон», у собеседника в голове возникает прямая связка — похоже, Мегафон чем-то лучше, чем МТС. И даже может сам рассмотреть миграцию.

Обычно разные операторы занимают пулы номеров с отдельными телефонными кодами. Например, в Краснодарском крае у МТС это 918 и 988, а у «Мегафона» 928 и 938. Если человек дает свой номер с кодом МТС, и при этом говорит что у него «Мегафон», у собеседника в голове возникает прямая связка — похоже, Мегафон чем-то лучше, чем МТС. И даже может сам рассмотреть миграцию. Бесплатный номер. Когда клиент переносит свой номер, он фактически забирает его из пула одного оператора и отдает другому. Получается, принимающий оператор в двойном плюсе: вместе с новым клиентом он заполучил номер конкурента, а также не потратил собственный пул.

Какие бонусы можно получить за перенос

Бонусы должны не просто вас порадовать; их цель — переманить вас даже в том случае, если вы в целом довольны текущим оператором. Условия и бонусы различаются в разных регионах России, поэтому для примера в тексте мы возьмем Москву и МО. При этом перенести номер на момент публикации статьи можно лишь в том регионе, где он был куплен (за некоторыми исключениями).

МТС

Персональная скидка 50% на выбранный тариф (при переходе доступны МТС Больше, МТС Супер или РИИЛ);

1000 рублей на баланс номера в подарок.

МТС позволяет перенести номер из другого региона. Для этого нужно посетить лично с паспортом один из указанных на сайте салонов оператора.

Мегафон

При переносе номера в Мегафон у вас будет та же абонплата, что и у предыдущего

Объем минут и гигабайтов сохраняется с прошлого оператора

Другие услуги и пакеты не скопируются.

Билайн

1000 рублей на баланс номера (действуют 6 месяцев)

50 000 баллов «X5 Клуба» (5000 при переносе и далее по 15000 каждый месяц; 10 баллов = 1 рубль)

t2 (tele2)

1000 рублей на баланс номера в подарок (до 31.12.25)

YOTA

2000 рублей на баланс номера в подарок

2 месяца подписки Pro для банка, она включает бесплатные минуты и скидку на интернет.

Сбермобайл

Удвоение ежемесячного объема Гб.

«Подводные камни» переноса номера

Баланс средств при переносе номера к другому оператору не сохраняется. Чтобы их не потерять, придется писать заявление на выдачу средств к старому оператору.

при переносе номера к другому оператору не сохраняется. Чтобы их не потерять, придется писать заявление на выдачу средств к старому оператору. Перенос длится от 8 до 12 дней, и в это время у вас сохраняется старая симка вашего оператора, а также дается временный номер от нового оператора. После переноса он либо пропадет, либо останется «допом», а старый номер перейдет в нового оператора. Не запутайтесь.

от 8 до 12 дней, и в это время у вас сохраняется старая симка вашего оператора, а также дается временный номер от нового оператора. После переноса он либо пропадет, либо останется «допом», а старый номер перейдет в нового оператора. Не запутайтесь. Перенос могут не одобрить в ряде случаев. Например, если прошлый перенос был менее чем 60 дней назад. Или на номере есть долги / отрицательный баланс. Иногда старый оператор отклоняет заявку на перенос просто для того, чтобы вызвонить вас и уговорить остаться.

Перенос влечет дополнительные затраты. Одни операторы для «перебежчиков» предлагают только дорогие тарифы, а другие требуют пополнить счет в процессе миграции на весомую сумму.

дополнительные затраты. Одни операторы для «перебежчиков» предлагают только дорогие тарифы, а другие требуют пополнить счет в процессе миграции на весомую сумму. После переноса могут отвалиться онлайн-банки. Некоторые из них видят, что произошли критические правки в номере и могут заблокировать вход до общения с поддержкой или визита в отделение с паспортом.

могут отвалиться онлайн-банки. Некоторые из них видят, что произошли критические правки в номере и могут заблокировать вход до общения с поддержкой или визита в отделение с паспортом. Не всегда можно сделать перенос на eSIM. Некоторые операторы (например, Билайн) требуют получить пластик после переноса в обязательном порядке, даже если до переноса ваш номер работает на eSIM. Уточняйте этот нюанс перед тем, как подавать заявку.

В этом тексте мы расскажем, какие бонусы дают операторы за то, чтобы вы перенесли свой номер к ним, и почему это так важно для компаний. В следующем тексте будет подробная инструкция, как перенести номер от одного оператора к другому и какие проблемы могут возникнуть в процессе «переезда».Кажется, ответ на поверхности, но не совсем. Само собой, абонент, который перенес номер — это новый клиент для оператора. С него можно получить доход, за него можно отчитаться перед инвесторами, а еще им можно похвастаться в статистике — ведь перенос номера это явное и активное предпочтение одного оператора другому, а значит для вендора это гораздо круче, чем просто продать симку.Но есть и неочевидные плюсы для оператора:По итогу, в выигрыше могут остаться все, а может только оператор. Плюсом ко всему вы можете первое время после переноса получать упреки от друзей и знакомых, так как звонки на ваш номер могут стать для них дороже. Также пользователь старого архивного тарифа у старого оператора навсегда потеряет к нему доступ после перехода — в случае обратной миграции придется пользоваться чем-то из актуальной линейки. Поэтому тщательно продумывайте все плюсы и минусы, прежде чем подать заявку на перенос.Давайте просто пройдемся по самым популярным операторам и узнаем, чем они рассчитывают заманить вас к себе. На пороге нужно учесть два нюанса:За то, что вы перейдете с любого другого оператора к «красному», оператор предлагает вам следующее:Можно перейти сразу на eSIM.100 рублей за перенос и 50 рублей за SIM-карту. Также нужно пополнить баланс в период переноса на сумму от 350 до 735 рублей.По умолчанию на сайте оператора не указано никаких плюшек за переход. Однако он предлагает опцию «скопировать тариф». Что это значит:Происходит это следующим образом: вы проходите шаги по переносу номера, потом получаете специальный промокод и вводите его в течение 50 дней. Можно перейти сразу на eSIM.Если вы хотите просто перенести номер в Мегафон, то на выбор будут доступны 7 тарифов с абонплатой от 750 до 3000 руб/мес, а также тариф «Переходи на НОЛЬ» без абонплаты.100 рублей за перенос.За переход к себе оператор предлагает следующие бонусы:При переносе будут доступен тариф-конструктор, но сделать версию без абонплаты не выйдет. Нельзя перейти сразу на eSIM, сначала придется получить пластиковую симку и потом заменить ее на электронную.100 рублей за перенос. Также нужно пополнить баланс на указанную сумму.Заманить вас к себе оператор попытается всего одной плюшкой:При переходе будут доступны тарифы(участвуют в акции), либо любой другой из открытых на момент перехода. Среди них есть один без абонплаты «Посекундный». Ограничений в выборе нет.не указана на сайте.Чтобы вы перешли со своим номером, оператор не дает никаких преимуществ. По крайней мере, на сайте их не указано. В момент переноса можно будет настроить тариф-конструктор.100 рублей за перенос.Всем новым абонентам, перенесшим свой номер, оператор обещает следующее:Оформить перенос можно на сайте либо в приложении банка / оператора. Если вы уже пользуетесь «Т-банком», то можно сделать перенос на eSIM и пользоваться, а если впервые контачите с компанией — приедет курьер и заключит с вами договор от лица оператора.бесплатно.За перенос номера от другого оператора он предлагает всего один бонус:При переходе можно настроить тариф-конструктор, минимальная абонплата — 170 руб/мес (за 1 Гб, без минут и СМС). Можно перейти сразу на eSIM.бесплатно.У разных операторов они отличаются, но есть и общие для всех. Вот некоторые нюансы: