Какие бывают кабели USB-С и как правильно выбрать провод для быстрой зарядки

Олег
Type-C

Порт USB-С — гениальное изобретение, прежде всего в своей универсальности. Однако производители электроники и аксессуаров (как обычно) все испортили — разъем, который должен был упростить нам жизнь и сделать покупку зарядных устройств и адаптеров простой и быстрой, на самом деле стал издевательством. Ранее я рассказывал, почему так получилось и как различать разные типы и протоколы USB-портов.

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А в этом тексте поговорим о самых распространенных аксессуарах Type-С — кабелях питания и передачи данных. Какие они бывают? Какой выбрать именно для ваших целей и устройства? Всё по порядку.

Какими бывают кабели Type-С

Поскольку порт внедрялся постепенно в течение десятилетия, кабели с таким коннектором можно разделить на две категории:

USB-A / USB-С

USB-A / USB-C

Это более простой стандарт из двух. Обычно он используется для зарядки несложной электроники вроде зубных щеток, электробритв, стилусов, пауэрбанков и так далее. Поскольку USB-A — очень старый порт, то и современные умные устройства он не поддерживает полноценно. В чем это выражается? В скорости зарядки и передачи данных.

Кабели с USB-A на одном конце редко поддерживают более 30 ватт зарядки. Более «пропускные» аксессуары, конечно, существуют, но зачастую они используют проприетарные протоколы быстрой зарядки в основном китайских смартфонов. В масс-маркете кабель USB-A / USB-С обычно пропускает от 5 до 25 ватт; а если встретится с большей проходимостью, то смысла в этом немного: универсальные блоки питания всё равно редко дают на порт USB-A более чем 22,5 ватта. 

Любопытный факт: некоторые устройства с портом Type-С успешно заряжаются исключительно от кабелей с USB-A на одном конце и отказываются делать это с использованием провода USB-С / USB-С. Обычно это простые гаджеты, например, недорогие Bluetooth-колонки и пауэрбанки.

Что касается передачи данных, то здесь тоже скорость упирается в возможности USB-A. Обычно порт поддерживает максимум USB 3, то есть возможности штекера Type-С на другом конца провода почти не реализуются и обеспечивают лишь физическую совместимость с портом устройства.

USB-С / USB-С

USB-С / USB-С

«Старший» брат описанного выше стандарта расширяет ваши возможности если не бесконечно, то в довольно широком диапазоне. Такой провод предоставляет максимально возможные скорости как при зарядке, так и при передаче информации.

Если говорить о зарядке, то максимальная пропускная способность Type-С-кабеля обычно ограничивается толщиной и качеством проводки внутри него. Конечно, электромобиль от USB-С не зарядить, но 100, 140 или даже 200 ватт он вполне способен обеспечить при необходимости.

Передача данных тоже происходит очень быстро, так как все современные протоколы для неё используют как раз Type-С — это и USB4, и Thunderbolt, и некоторые проприетарные стандарты.

Как выбрать кабель USB-С для зарядки

Обычно в комплекте с вашим девайсом производитель уже кладет провод с максимально возможной для него пропускной способностью. В его интересах обеспечить вам максимальное удобство прямо «из коробки», тем самым создать комплиментарные ощущения от своего продукта.

Но так бывает не всегда; более того, кабель иногда портится и нужно найти замену для айфона, айпада, Android-смартфона, планшета, ноутбука или пауэрбанка. Тогда вам стоит:

  1. Найти максимальную мощность, которую способен принять ваш девайс
  2. Убедиться, что ваш блок питания выдает именно такую мощность +10-15%
  3. Найти кабель с такими штекерами и пропускной способностью, которые подойдут для устройства и блока питания.

Type-C

Если у вас iPhone 15 и новее, то будет достаточно провода с пропуском 30W, например, такие варианты:


Если вы ищете кабель для iPad, Android-смартфона или планшета, то стоит посмотреть на варианты с поддержкой до 60W мощности:


А для ноутбука лучше не скупиться и взять тайпси кабель не менее 100 ватт:


При этом для смартфона или планшета можно выбрать как USB-A / USB-C, так и USB-С / USB-С. А для ноутбука всегда следует брать только USB-С / USB-С.

Отдельная история — китайские смартфоны с собственными стандартами быстрой зарядки. Например, OPPO, OnePlus, Realme. Чтобы все работало так, как задумано, нужно пользоваться строго комплектным кабелем. А если он утрачен, то выбирать только тот провод, в характеристиках которого указан нужный вам стандарт и максимальная мощность. 

WEKOME

Иногда производители указывают пропускную способность не в ваттах, а в амперах. В таком случае ориентируйтесь на следующие цифры:

  • 0,5-1 Ампер для смарт-часов, TWS-наушников, стилусов,
  • 1-3 Ампера для смартфонов, планшетов и небольших пауэрбанков до 10000 mAh,
  • не менее 5 Ампер для ноутбуков и больших пауэрбанков емкостью от 15000 mAh.
Напоследок небольшой лайфхак: если у вас дома есть кошка, которая любит жевать провода — берите кабели с плетеным нейлоновым покрытием. Опыт показывает, что такую оплетку четвероногие жалуют гораздо меньше, чем мягкий белый или черный полиуретан. 

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