Какие бывают кабели USB-С и как правильно выбрать провод для быстрой зарядки

Порт USB-С — гениальное изобретение, прежде всего в своей универсальности. Однако производители электроники и аксессуаров (как обычно) все испортили — разъем, который должен был упростить нам жизнь и сделать покупку зарядных устройств и адаптеров простой и быстрой, на самом деле стал издевательством. Ранее я рассказывал, почему так получилось и как различать разные типы и протоколы USB-портов.
Какими бывают кабели Type-СПоскольку порт внедрялся постепенно в течение десятилетия, кабели с таким коннектором можно разделить на две категории:
USB-A / USB-С
Это более простой стандарт из двух. Обычно он используется для зарядки несложной электроники вроде зубных щеток, электробритв, стилусов, пауэрбанков и так далее. Поскольку USB-A — очень старый порт, то и современные умные устройства он не поддерживает полноценно. В чем это выражается? В скорости зарядки и передачи данных.
Кабели с USB-A на одном конце редко поддерживают более 30 ватт зарядки. Более «пропускные» аксессуары, конечно, существуют, но зачастую они используют проприетарные протоколы быстрой зарядки в основном китайских смартфонов. В масс-маркете кабель USB-A / USB-С обычно пропускает от 5 до 25 ватт; а если встретится с большей проходимостью, то смысла в этом немного: универсальные блоки питания всё равно редко дают на порт USB-A более чем 22,5 ватта.
Любопытный факт: некоторые устройства с портом Type-С успешно заряжаются исключительно от кабелей с USB-A на одном конце и отказываются делать это с использованием провода USB-С / USB-С. Обычно это простые гаджеты, например, недорогие Bluetooth-колонки и пауэрбанки.
Что касается передачи данных, то здесь тоже скорость упирается в возможности USB-A. Обычно порт поддерживает максимум USB 3, то есть возможности штекера Type-С на другом конца провода почти не реализуются и обеспечивают лишь физическую совместимость с портом устройства.
USB-С / USB-С
«Старший» брат описанного выше стандарта расширяет ваши возможности если не бесконечно, то в довольно широком диапазоне. Такой провод предоставляет максимально возможные скорости как при зарядке, так и при передаче информации.
Если говорить о зарядке, то максимальная пропускная способность Type-С-кабеля обычно ограничивается толщиной и качеством проводки внутри него. Конечно, электромобиль от USB-С не зарядить, но 100, 140 или даже 200 ватт он вполне способен обеспечить при необходимости.
Передача данных тоже происходит очень быстро, так как все современные протоколы для неё используют как раз Type-С — это и USB4, и Thunderbolt, и некоторые проприетарные стандарты.
Как выбрать кабель USB-С для зарядкиОбычно в комплекте с вашим девайсом производитель уже кладет провод с максимально возможной для него пропускной способностью. В его интересах обеспечить вам максимальное удобство прямо «из коробки», тем самым создать комплиментарные ощущения от своего продукта.
Но так бывает не всегда; более того, кабель иногда портится и нужно найти замену для айфона, айпада, Android-смартфона, планшета, ноутбука или пауэрбанка. Тогда вам стоит:
- Найти максимальную мощность, которую способен принять ваш девайс
- Убедиться, что ваш блок питания выдает именно такую мощность +10-15%
- Найти кабель с такими штекерами и пропускной способностью, которые подойдут для устройства и блока питания.
Если у вас iPhone 15 и новее, то будет достаточно провода с пропуском 30W, например, такие варианты:
- UGREEN 6A (0,25 — 2 метра)
- Essager (4 цвета, нейлон, 1 — 3 метра)
- Baseus (черный и красный, 0,5 — 3 метра)
Если вы ищете кабель для iPad, Android-смартфона или планшета, то стоит посмотреть на варианты с поддержкой до 60W мощности:
А для ноутбука лучше не скупиться и взять тайпси кабель не менее 100 ватт:
При этом для смартфона или планшета можно выбрать как USB-A / USB-C, так и USB-С / USB-С. А для ноутбука всегда следует брать только USB-С / USB-С.
Отдельная история — китайские смартфоны с собственными стандартами быстрой зарядки. Например, OPPO, OnePlus, Realme. Чтобы все работало так, как задумано, нужно пользоваться строго комплектным кабелем. А если он утрачен, то выбирать только тот провод, в характеристиках которого указан нужный вам стандарт и максимальная мощность.
Иногда производители указывают пропускную способность не в ваттах, а в амперах. В таком случае ориентируйтесь на следующие цифры:
- 0,5-1 Ампер для смарт-часов, TWS-наушников, стилусов,
- 1-3 Ампера для смартфонов, планшетов и небольших пауэрбанков до 10000 mAh,
- не менее 5 Ампер для ноутбуков и больших пауэрбанков емкостью от 15000 mAh.
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