Какие ещё гаджеты Apple представит до конца 2025 года и где дешёвый MacBook за $700







Только на днях Apple представила обновлённые MacBook Pro, iPad Pro и Vision Pro, но на этом анонсы компании не заканчиваются. По данным инсайдеров, нас всё ещё ждут как минимум три новых девайса до конца года.

Журналист Bloomberg Марк Гурман неоднократно утверждал, что Apple уже подготовила новые умные колонки, ТВ-приставки и поисковые трекеры. Изначально ожидалось, что компания проведёт вторую презентацию в октябре, где представит эти три новинки вместе с MacBook Pro, iPad Pro и Vision Pro. Однако на этой неделе Apple анонсировала устройства в пресс-релизах, поэтому есть вероятность, что и другие гаджеты будут обновлены в ближайшее время.Новый HomePod mini должен получить чип S9 или более новый с поддержкой обновлённой версии Siri на базе Apple Intelligence, а также чип Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7, улучшенное качество звука, чип Ultra Wideband 2-го поколения и новые расцветки.Приставка Apple TV также получит более быстрый чип A17 Pro, который будет поддерживать обновлённую версию Siri и игры консольного уровня, а также чип Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7. Ходят слухи о появлении встроенной камеры для FaceTime в будущей Apple TV, но пока неясно, появится ли она именно в модели 2025 года.Финальный гаджет — трекер AirTag 2, в котором компания увеличит дальность отслеживания объектов в 3 раза, а также установит динамик с более высокой защитой от несанкционированного доступа.К слову, запасы HomePod mini и Apple TV начинают сокращаться в некоторых магазинах Apple Store по всему миру, как это часто случается в преддверии выхода новых моделей. Ждём анонсов на следующей неделе или чуть позже.Также мы не можем не вспомнить про ультрабюджетный MacBook с чипом A18 Pro за $699. Вероятно, его выпустят уже в начале 2026 года.