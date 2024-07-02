Какие функции macOS Sequoia не получат некоторые модели Mac. Два минуса и куча жирных плюсов

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Уже через пару месяцев состоится релиз следующего крупного обновления для компьютеров Apple с лаконичным названием macOS Seqouia. Однако не все Mac получат полноценную операционную систему. Увы, некоторые функции не будут доступны на старых устройствах. Рассказываем, какие девайсы лишатся главных фич macOS Sequoia.Начнём с того, что macOS Sequoia совместима со всеми моделями Mac, которые работают на macOS Sonoma. Однако хитрая Apple мелким шрифтом дописала, что некоторые новые функции не будут работать на девайсах с процессорами Intel. Это вполне логично, учитывая, что последние такие компьютеры выходили в 2020 году. Никакого смысла оставаться на Mac с Intel в 2024 году нет. Во всяком случае, так считают в Купертино. Но если вы всё ещё используете такой комп, вот к чему у вас не будет доступа.Apple Intelligence — глубоко интегрированный персонализированный набор функций, который использует «революционный» генеративный искусственный интеллект для улучшения пользовательского опыта. Его можно будет запустить только на компьютерах с чипами M1 или новее. Если ваш Mac был выпущен до ноября 2020 года, вам просто не повезло.Стенограмма голосовых заметок — ещё одна нейрофича, которую не получат владельцы старых Mac. Для кого-то она может быть полезной, поскольку с её помощью можно конвертировать аудио в текст в режиме реального времени. На выходе вы получаете и голосовую заметку и её текстовый вариант.На этом всё! То есть, ограничения в этом году будут менее жёсткими по сравнению с предыдущими версиями macOS. На удивление, старые компьютеры получат все другие функции macOS Sequoia, включая запланированную отправку сообщений, интеграцию напоминаний с календарями, новое приложение «Пароли» и даже вывод экрана iPhone на Mac через утилиту iPhone Mirroring. Правда, для работы последней фичи нужен компьютер Mac на базе процессора Intel с чипом безопасности T2 (2018 год и новее).Теперь осталось дождаться осени и глобального релиза macOS Sequoia.