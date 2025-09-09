Какие гаджеты Apple сняла с продажи после презентации iPhone 17

Сразу после окончания сентябрьской презентации компания Apple по-традиции сняла с продажи и с производства кучу популярных девайсов.
Базовый iPhone 16 и iPhone 16 Plus пока остались в продаже. Причём их теперь можно урвать дешевле актуальной линейки. А вот с iPhone 15 мы официально попрощались.
Также Apple сняла с продажи Apple Watch Series 10. С учётом выхода новых Apple Watch Series 11 с кучей изменений тут есть смысл присмотреться к модели 2025 года. Вместе с ними компания перестала продавать Apple Watch Ultra 2 и Apple Watch SE 2.
Финальный девайс — AirPods Pro 2. Логично, что Apple их сняла с продажи. Покупать их сейчас практически бессмысленно, поскольку новинка стоит ровно столько же. Главное — дождаться, пока цены в России стабилизируются.