Far Cry 6
Компания Ubisoft провела онлайн-презентацию Forward, на которой были представлены Far Cry 6, мобильные проекты, объявлена дата выхода Watch Dogs Legion и многое другое. Собрали все анонсы в одном месте.

Far Cry 6
Релиз шутера намечен на 18 февраля, а его действие развернется в вымышленной стране, которая очень напоминает Кубу. Главным злодеем станет диктатор, а его роль исполнил Джанкарло Эспозито.





Демонстрация игрового процесса Assassin's Creed Valhalla
Игру выпустят 17 ноября.





DLC для The Crew 2



ИИ-союзники для Ghost Recon: Breakpoint
Они появятся в игре 15 июля, а с 16 по 29 июля будет запущен лайв-ивент под названием Resistance.





Watch Dogs Legion
Ubisoft продемонстрировала игровой процесс и представила кинематографичный трейлер, над которым работали создатели короткометражки «Свидетель» из антологии Love, Death, Robots.





Brawlhalla
Игра выйдет на iOS и Android 6 августа.



Tom Clancy's Elite Squad
В App Store и Google Play уже началась предварительная регистрация, точная дата выхода пока не объявлена.



Hyperscape
Стартовало открытое бета-тестирование королевской битвы от Ubisoft.





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