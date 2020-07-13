Компания Ubisoft провела онлайн-презентацию Forward, на которой были представлены Far Cry 6, мобильные проекты, объявлена дата выхода Watch Dogs Legion и многое другое. Собрали все анонсы в одном месте.
Far Cry 6
Релиз шутера намечен на 18 февраля, а его действие развернется в вымышленной стране, которая очень напоминает Кубу. Главным злодеем станет диктатор, а его роль исполнил Джанкарло Эспозито.
Демонстрация игрового процесса Assassin's Creed Valhalla
Игру выпустят 17 ноября.
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ИИ-союзники для Ghost Recon: Breakpoint
Они появятся в игре 15 июля, а с 16 по 29 июля будет запущен лайв-ивент под названием Resistance.
Watch Dogs Legion
Ubisoft продемонстрировала игровой процесс и представила кинематографичный трейлер, над которым работали создатели короткометражки «Свидетель» из антологии Love, Death, Robots.
Brawlhalla
Игра выйдет на iOS и Android 6 августа.
Tom Clancy's Elite Squad
В App Store и Google Play уже началась предварительная регистрация, точная дата выхода пока не объявлена.
Hyperscape
Стартовало открытое бета-тестирование королевской битвы от Ubisoft.
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