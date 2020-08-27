PS Plus
Sony рассказала, какие игры получат подписчики PS Plus в сентябре. В первый месяц осени можно будет добавить в свою библиотеку PlayerUnknown's Battlegrounds и Street Fighter 5.



Обе игры не требуют особых представлений. PUBG широко известна большинству пользователей, поскольку этот проект был первопроходцем в жанре «королевская битва». Матчи проходят с участием до 100 игроков. Основная цель: остаться единственным. С момента запуска эта игра обзавелась четырьмя картами: Эрангель, Мирамар, Викенди и Санок.



Что касается Street Fighter 5, это актуальная на данный момент номерная часть старой серии файтингов от Capcom. Обе игры будут доступны для загрузки тем, у кого имеется активная подписка PS Plus, начиная с 1 сентября по 5 октября. 


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