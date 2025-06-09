Какие iPad можно обновить до iPadOS 26? Полный список моделей

Вместе с анонсом iOS 26 компания Apple также представила iPadOS 26 — новую версию операционной системы для своих планшетов. Количество изменений в этом году просто зашкаливает. Однако не все владельцы iPad смогут обновить свои устройства.
Зато все остальные модели, обновившиеся в прошлом году до iPadOS 18, получили заветный апдейт. Речь идёт про:
- iPad (2020 и новее);
- iPad Air (2019 и новее);
- iPad Pro 11 дюймов (2018 и новее);
- iPad Pro 12,9 дюйма (2018 и новее);
- iPad mini (2019 и новее).
Отметим, что большинство новых функций, включая Apple Intelligence, будут доступны только на устройствах с чипами M-серии. Все остальные получат небольшие косметические улучшений и новый интерфейс.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides