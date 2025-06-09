Какие iPad можно обновить до iPadOS 26? Полный список моделей







Вместе с анонсом iOS 26 компания Apple также представила iPadOS 26 — новую версию операционной системы для своих планшетов. Количество изменений в этом году просто зашкаливает. Однако не все владельцы iPad смогут обновить свои устройства. Вместе с анонсом iOS 26 компания Apple также представила iPadOS 26 — новую версию операционной системы для своих планшетов. Количество изменений в этом году просто зашкаливает. Однако не все владельцы iPad смогут обновить свои устройства. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

iPad (2020 и новее);

iPad Air (2019 и новее);

iPad Pro 11 дюймов (2018 и новее);

iPad Pro 12,9 дюйма (2018 и новее);

iPad mini (2019 и новее).

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Начнём с того, что бета-версия iPadOS 26 уже доступна разработчикам, а мы уже готовим полноценный обзор самого мощного апдейта. В этом году компания решила попрощаться с базовым iPad 7-го поколения, который вышел уже в далёком 2019 году. К слову, в этой модели установлено железо от iPhone 7 (чип Apple A10 Fusion), который не поддерживается уже несколько лет.Зато все остальные модели, обновившиеся в прошлом году до iPadOS 18, получили заветный апдейт. Речь идёт про:Отметим, что большинство новых функций, включая Apple Intelligence, будут доступны только на устройствах с чипами M-серии. Все остальные получат небольшие косметические улучшений и новый интерфейс.