Какие iPhone и iPad получили iOS 27. Список большой, но есть нюанс

Apple только представила новые операционные системы для своих гаджетов, но пока они доступны только в бета-версии. Тем не менее компания уже опубликовала официальный список поддерживаемых устройств, которые получат прошивки в сентябре.
Начнём с iPhone — обновиться до iOS 27 смогут владельцы следующих моделей:
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Pro
- iPhone Air
- iPhone 17
- iPhone 17e
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16
- iPhone 16e
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone SE (2-го поколения и более поздних моделей)
Что касается iPad, то в списке на iPadOS 27 числятся:
- iPad Pro (M4 и более поздние модели)
- iPad Pro 12,9 дюйма (4-го поколения и более поздние модели)
- iPad Pro 11 дюймов (2-го поколения и более поздние модели)
- iPad Air 13 дюймов (M2 и более поздние модели)
- iPad Air 11 дюймов (M2, M3 и M4)
- iPad Air 11 дюймов (4-го поколения и более поздние модели)
- iPad (A16)
- iPad (9-го поколения и более поздние модели)
- iPad mini (A17 Pro)
- iPad mini (6-го поколения и более поздние модели)
Но есть один очень неприятный фактор: почти все основные функции завязаны на нейросетевые возможности Siri AI, а на презентации Крейг Федериги рассказал, что ИИ будет доступен только на нескольких языках. Причём русский в список не вошел. А значит, пользователи получат ту же iOS 26, но с новой цифрой.