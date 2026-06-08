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Какие iPhone и iPad получили iOS 27. Список большой, но есть нюанс

Фархад


Apple только представила новые операционные системы для своих гаджетов, но пока они доступны только в бета-версии. Тем не менее компания уже опубликовала официальный список поддерживаемых устройств, которые получат прошивки в сентябре.

Начнём с iPhone — обновиться до iOS 27 смогут владельцы следующих моделей:
  • iPhone 17 Pro Max
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone Air
  • iPhone 17
  • iPhone 17e
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16
  • iPhone 16e
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11
  • iPhone SE (2-го поколения и более поздних моделей)



Что касается iPad, то в списке на iPadOS 27 числятся:

  • iPad Pro (M4 и более поздние модели)
  • iPad Pro 12,9 дюйма (4-го поколения и более поздние модели)
  • iPad Pro 11 дюймов (2-го поколения и более поздние модели)
  • iPad Air 13 дюймов (M2 и более поздние модели)
  • iPad Air 11 дюймов (M2, M3 и M4)
  • iPad Air 11 дюймов (4-го поколения и более поздние модели)
  • iPad (A16)
  • iPad (9-го поколения и более поздние модели)
  • iPad mini (A17 Pro)
  • iPad mini (6-го поколения и более поздние модели)

Но есть один очень неприятный фактор: почти все основные функции завязаны на нейросетевые возможности Siri AI, а на презентации Крейг Федериги рассказал, что ИИ будет доступен только на нескольких языках. Причём русский в список не вошел. А значит, пользователи получат ту же iOS 26, но с новой цифрой.
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Комментарии (2)

YABLOKOFON
+500
YABLOKOFON
11 настоящий долгожитель
Вчера в 23:24
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+46
Игорь Титов
Мда как грустно становится с Apple в РФ. Качество падает, поддержки ноль, теперь и iOS 27 совершенно не актуально для нас.
2 часа назад в 00:18
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