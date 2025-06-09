Какие iPhone можно обновить до iOS 26? Полный список моделей

Фархад

iOS 26

Вот и состоялся анонс самого ожидаемого обновления iOS за последние годы. Новая версия не только получила другую систему нейминга, но и полностью изменённый дизайн. Уже сейчас первые беты прошивки iOS 26 доступны разработчикам, а общедоступный релиз состоится в сентябре — на выходе новых iPhone. К сожалению, не все владельцы актуальных смартфонов получат новую iOS.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В этом году компания решила урезать поддержку следующих моделей:
  • iPhone XS / iPhone XS Max;
  • iPhone XR.

XR

Эти девайсы останутся на iOS 18. Но в этом есть и свой плюс — фейковые iPhone XR в корпусах под 14/15/16 будет проще распознать.

Ну, а владельцы следующих моделей iPhone могут готовиться к iOS 26:
  • iPhone 16e;
  • iPhone 16 / iPhone 16 Plus;
  • iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max;
  • iPhone 15 / iPhone 15 Plus;
  • iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max;
  • iPhone 14 / iPhone 14 Plus;
  • iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max;
  • iPhone 13 / iPhone 13 mini;
  • iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max;
  • iPhone 12 / iPhone 12 mini;
  • iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max;
  • iPhone 11;
  • iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max;
  • iPhone SE (2/3).


Важно отметить, что абсолютно все новые функции будут доступны только на устройствах серии iPhone 16. Также функции Apple Intelligence будут работать только на iPhone 15 Pro/Pro Max и iPhone 16.

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Apple WWDC 2025: где смотреть трансляцию на русском языке
Опять началось! Apple ещё не представила новые функции, но уже отложила некоторые до iOS 27
Как скачать и установить приложение «Альфа-Банк» на iPhone в 2025 году

Рекомендации

Рекомендации

Три нововведения iOS 19 заставят вас снова влюбиться в свой iPhone
Google ищет сотрудника со знанием русского языка. Хочет вернуться в Россию, а тут уже ждут приставы
Какой базовый iPhone купить в 2025 году — 12, 13, 14, 15 или 16? Ответ вас очень удивит
«Google Фото» дарит скрытую, но суперполезную опцию бесплатно. Как включить?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+25
spb178
Где детку скачать
2 часа назад в 00:10
#
+25
spb178
Где Бетку скачать
2 часа назад в 00:11
#