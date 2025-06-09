Какие iPhone можно обновить до iOS 26? Полный список моделей







Вот и состоялся анонс самого ожидаемого обновления iOS за последние годы. Новая версия не только получила другую систему нейминга, но и полностью изменённый дизайн. Уже сейчас первые беты прошивки iOS 26 доступны разработчикам, а общедоступный релиз состоится в сентябре — на выходе новых iPhone. К сожалению, не все владельцы актуальных смартфонов получат новую iOS. Вот и состоялся анонс самого ожидаемого обновления iOS за последние годы. Новая версия не только получила другую систему нейминга, но и полностью изменённый дизайн. Уже сейчас первые беты прошивки iOS 26 доступны разработчикам, а общедоступный релиз состоится в сентябре — на выходе новых iPhone. К сожалению, не все владельцы актуальных смартфонов получат новую iOS. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

iPhone XS / iPhone XS Max;

iPhone XR.

iPhone 16e;

iPhone 16 / iPhone 16 Plus;

iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max;

iPhone 15 / iPhone 15 Plus;

iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max;

iPhone 14 / iPhone 14 Plus;

iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max;

iPhone 13 / iPhone 13 mini;

iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max;

iPhone 12 / iPhone 12 mini;

iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max;

iPhone 11;

iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max;

iPhone SE (2/3).

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

В этом году компания решила урезать поддержку следующих моделей:Эти девайсы останутся на iOS 18. Но в этом есть и свой плюс — фейковые iPhone XR в корпусах под 14/15/16 будет проще распознать.Ну, а владельцы следующих моделей iPhone могут готовиться к iOS 26:Важно отметить, что абсолютно все новые функции будут доступны только на устройствах серии iPhone 16. Также функции Apple Intelligence будут работать только на iPhone 15 Pro/Pro Max и iPhone 16.