Какие iPhone получат iOS 17

Олег

iOS 17


В сети появилась дополнительная информация о будущей iOS 17. Её опубликовало издание Phone Arena.

Ранее мы перечисляли ожидаемые особенности будущего апдейта. Инсайдеры считают, что в iOS 17 не будет почти ничего нового, поскольку в этом году Apple полностью сосредоточена на своей AR/VR-гарнитуре. Однако кое-какие изменения всё-таки будут, поэтому многие владельцы iPhone хотели бы знать список поддерживаемых смартфонов.

Само собой, Apple пока не давала никаких списков или параметров совместимости — достоверно это станет известно лишь во время анонса в июне на WWDC 2023, а само обновление выйдет в середине сентября. Однако инсайдеры и аналитики с высокой долей уверенности полагают, что iOS 17 получат следующие смартфоны:
  • iPhone Xs / Xs Max / XR
  • iPhone SE 2020 / 2022
  • iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max
  • iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max
  • iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max
  • iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max.

Эксперты исходят из того факта, что обычно iPhone получают обновления iOS в течение пяти лет, с редкими исключениями в виде шести лет. Если отталкиваться от этого факта, то получается, что на iOS 17 в 2023 году обновятся смартфоны, которые были представлены в 2018 году или позднее.

Обратите внимание, что в списке отсутствуют iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Кроме того, в 2023 году может впервые остаться без апдейта iPhone X — смартфон нового поколения с Face ID. Все три модели работают на SoC Apple A11 Bionic.

Некоторые инсайдеры уверены, что в iOS 17 Apple начнет внедрять масштабные изменения, которых от нее требует Евросоюз — в частности, появится возможность установки приложений в обход App Store и добавление сторонних платежных систем, например, Mir Pay. Вот здесь мы рассказывали об этих нормативах

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Источник:
Phone Arena
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