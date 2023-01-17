Какие iPhone получат iOS 17

В сети появилась дополнительная информация о будущей iOS 17. Её опубликовало издание Phone Arena.
Ранее мы перечисляли ожидаемые особенности будущего апдейта. Инсайдеры считают, что в iOS 17 не будет почти ничего нового, поскольку в этом году Apple полностью сосредоточена на своей AR/VR-гарнитуре. Однако кое-какие изменения всё-таки будут, поэтому многие владельцы iPhone хотели бы знать список поддерживаемых смартфонов.
Само собой, Apple пока не давала никаких списков или параметров совместимости — достоверно это станет известно лишь во время анонса в июне на WWDC 2023, а само обновление выйдет в середине сентября. Однако инсайдеры и аналитики с высокой долей уверенности полагают, что iOS 17 получат следующие смартфоны:
- iPhone Xs / Xs Max / XR
- iPhone SE 2020 / 2022
- iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max
- iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max
- iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max
- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max.
Эксперты исходят из того факта, что обычно iPhone получают обновления iOS в течение пяти лет, с редкими исключениями в виде шести лет. Если отталкиваться от этого факта, то получается, что на iOS 17 в 2023 году обновятся смартфоны, которые были представлены в 2018 году или позднее.
Обратите внимание, что в списке отсутствуют iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Кроме того, в 2023 году может впервые остаться без апдейта iPhone X — смартфон нового поколения с Face ID. Все три модели работают на SoC Apple A11 Bionic.
Некоторые инсайдеры уверены, что в iOS 17 Apple начнет внедрять масштабные изменения, которых от нее требует Евросоюз — в частности, появится возможность установки приложений в обход App Store и добавление сторонних платежных систем, например, Mir Pay. Вот здесь мы рассказывали об этих нормативах.
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