Какие Mac и Macbook можно обновить на macOS 26

Фото: Apple
В этом году компания Apple решила выпустить все новые ОС одновременно, и macOS не была отложена на октябрь-ноябрь, как бывало раньше. Однако по части нововведений всё довольно скромно: самым заметным нововведением macOS 26 стал редизайн интерфейса в стиле Liquid Retina — мы подробно показали, как он выглядит, в отдельном обзоре бета-версии.
- MacBook Pro (2019 и новее)
- iMac (2020 и новее)
- Mac Pro (2019 и новее)
- Mac mini (M1 и новее)
- Mac Studio (все модели)
- MacBook Air (M1 и новее).
А значит навсегда на macOS 15 Sequoia останутся следующие модели:
- MacBook Pro 13 / 15 дюймов (2018)
- iMac (2019)
- iMac Pro (2017)
- Mac mini (2018)
- MacBook Air 2020 (Intel).
Кажется, Apple посчитала эти компьютеры слишком слабыми для новой ОС, но дело не только в этом. Компания последовательно избавляется от наследия Intel в линейке Mac и удаляет соответствующие драйвера из macOS, а потому регулярно исключает из поддержки устройства с такими процессорами. Сейчас macOS 26 поддерживает всего два компьютера с Intel — это Macbook Pro и Mac Pro, оба 2019 года выпуска.
К слову, вы можете установить macOS 26 рядом с основной системой, если сомневаетесь в ее быстродействии или соответствии вашим требованиям. Как это сделать, я рассказал в этой инструкции. Если действовать по ней, ваша основная macOS с файлами и настройками не будет затронута.