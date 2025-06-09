Какие Mac можно обновить до macOS Tahoe? Полный список моделей

Ещё одно крупное обновление, представленное сегодня, — macOS 26. Оно также получило кардинальный редизайн и тонну новых функций. Уже сейчас разработчики могут установить себе бета-версию, ну а полноценный релиз ожидается в сентябре. Тем не менее некоторые модели Mac не получат эту версию ПО.
- MacBook Pro (2018 года);
- iMac (2019 года);
- iMac Pro (2017 года);
- Mac mini (2018 года);
- MacBook Air (Intel/2020 года).
Зато macOS Tahoe будет точно доступна этой осенью на следующих компьютерах Mac:
- MacBook Pro (2019 года и новее);
- iMac (2020 года и новее);
- Mac Pro (2019 года и новее);
- Mac mini (M1 и новее);
- Mac Studio (все модели);
- MacBook Air (M1 и новее).
Сразу отметим, что не все функции будут работать на оставшихся моделях с процессорами Intel. Но даже на базовых MacBook Air M1 всё будет доступно даже спустя 5 лет после релиза этих устройств.
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