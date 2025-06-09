Какие Mac можно обновить до macOS Tahoe? Полный список моделей







Ещё одно крупное обновление, представленное сегодня, — macOS 26. Оно также получило кардинальный редизайн и тонну новых функций. Уже сейчас разработчики могут установить себе бета-версию, ну а полноценный релиз ожидается в сентябре. Тем не менее некоторые модели Mac не получат эту версию ПО. Ещё одно крупное обновление, представленное сегодня, — macOS 26. Оно также получило кардинальный редизайн и тонну новых функций. Уже сейчас разработчики могут установить себе бета-версию, ну а полноценный релиз ожидается в сентябре. Тем не менее некоторые модели Mac не получат эту версию ПО. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

MacBook Pro (2018 года);

iMac (2019 года);

iMac Pro (2017 года);

Mac mini (2018 года);

MacBook Air (Intel/2020 года).

MacBook Pro (2019 года и новее);

iMac (2020 года и новее);

Mac Pro (2019 года и новее);

Mac mini (M1 и новее);

Mac Studio (все модели);

MacBook Air (M1 и новее).

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К слову, мы уже готовим полноценный обзор крупнейшего редизайна macOS за всю историю. Но владельцам компьютеров на процессорах Intel уже явно пора задуматься о переходе на девайсы с M-чипами. В этом году поддержка следующих моделей будет прекращена:Зато macOS Tahoe будет точно доступна этой осенью на следующих компьютерах Mac:Сразу отметим, что не все функции будут работать на оставшихся моделях с процессорами Intel. Но даже на базовых MacBook Air M1 всё будет доступно даже спустя 5 лет после релиза этих устройств.