Какие Mac можно обновить до macOS Tahoe? Полный список моделей

Фархад

Tahoe

Ещё одно крупное обновление, представленное сегодня, — macOS 26. Оно также получило кардинальный редизайн и тонну новых функций. Уже сейчас разработчики могут установить себе бета-версию, ну а полноценный релиз ожидается в сентябре. Тем не менее некоторые модели Mac не получат эту версию ПО.

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К слову, мы уже готовим полноценный обзор крупнейшего редизайна macOS за всю историю. Но владельцам компьютеров на процессорах Intel уже явно пора задуматься о переходе на девайсы с M-чипами. В этом году поддержка следующих моделей будет прекращена:
  • MacBook Pro (2018 года);
  • iMac (2019 года);
  • iMac Pro (2017 года);
  • Mac mini (2018 года);
  • MacBook Air (Intel/2020 года).


Зато macOS Tahoe будет точно доступна этой осенью на следующих компьютерах Mac:
  • MacBook Pro (2019 года и новее);
  • iMac (2020 года и новее);
  • Mac Pro (2019 года и новее);
  • Mac mini (M1 и новее);
  • Mac Studio (все модели);
  • MacBook Air (M1 и новее).


Сразу отметим, что не все функции будут работать на оставшихся моделях с процессорами Intel. Но даже на базовых MacBook Air M1 всё будет доступно даже спустя 5 лет после релиза этих устройств.
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