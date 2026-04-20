Какие модели iPhone не получат iOS 27? Уже есть список

Авторитетный китайский инсайдер под ником Instant Digital поделился в Weibo информацией о совместимости будущего обновления iOS 27 с моделями iPhone. Некоторые гаджеты прошивку не получат.

Согласно утечке, iOS 27 прекратит поддержку следующих моделей iPhone: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2-го поколения). Но все эти устройства будут продолжать получать обновления безопасности iOS 26 как минимум в течение нескольких лет.А все модели, начиная с iPhone 12 и новее смогут обновиться до iOS 27. Тем не менее для использования любых новых функций Apple Intelligence, представленных в iOS 27 (даже Siri с Gemini), потребуется iPhone 15 Pro или более новая модель. Из личного опыта — iPhone 13 Pro Max на iOS 26 показал себя с хорошей стороны, но если вы не готовы к просадкам автономности и «жидкому» дизайну, старые модели лучше не обновлять.Напомни, Apple представит iOS 27 во время презентации WWDC 2026 уже 8 июня, и первая бета-версия для разработчиков выйдет в тот же день. Публичное тестирование стартует в июле, а финальный релиз для всех пользователей ожидается в сентябре.