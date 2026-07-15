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Какие новые эмодзи появятся на iPhone в iOS 27? Соленый огурец, треснувшое лицо и многое другое

Фархад


Консорциум Unicode утвердил стандарт Emoji 18.0, который добавит восемь новых эмодзи на смартфоны и другие гаджеты в обозримом будущем. Одними из первых их получат пользователи iPhone после выхода iOS 27, а затем новые символы появятся и на Android.

В новую подборку вошли треснувшее лицо, соленый огурец, метеор, маяк, ластик, сачок с ручкой, а также два новых жеста — большой палец, указывающий влево и вправо.



Помимо этого, Unicode обновила несколько существующих эмодзи. Например, символ кометы снова будет обозначать именно комету, а изображение огненного небесного тела перенесут в отдельный эмодзи метеора. Также будут окончательно разделены эмодзи свежего и соленого огурца, а для бабочки-монарха появится отдельный символ.

Появление новых эмодзи ожидается весной 2027 года.
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Источник:
Unicode
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