Какие новые эмодзи появятся на iPhone в iOS 27? Соленый огурец, треснувшое лицо и многое другое

Консорциум Unicode утвердил стандарт Emoji 18.0, который добавит восемь новых эмодзи на смартфоны и другие гаджеты в обозримом будущем. Одними из первых их получат пользователи iPhone после выхода iOS 27, а затем новые символы появятся и на Android.В новую подборку вошли треснувшее лицо, соленый огурец, метеор, маяк, ластик, сачок с ручкой, а также два новых жеста — большой палец, указывающий влево и вправо.Помимо этого, Unicode обновила несколько существующих эмодзи. Например, символ кометы снова будет обозначать именно комету, а изображение огненного небесного тела перенесут в отдельный эмодзи метеора. Также будут окончательно разделены эмодзи свежего и соленого огурца, а для бабочки-монарха появится отдельный символ.Появление новых эмодзи ожидается весной 2027 года.