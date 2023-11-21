В России хотят принять закон о маркетплейсах. Какие права появятся у покупателей и продавцов?

Александр

Фото: Unsplash

Госдума начала рассматривать законопроект об электронной торговле, регулирующий деятельность маркетплейсов и интернет-магазинов. Документ также обсуждается в Общественной палате в рамках заседания Координационного совета по развитию и безопасности электронной торговли.

Законопроект уточняет некоторые положения закона «О защите прав потребителей», а также вводит новые нормы, разработанные с учётом интереса покупателей и продавцов. В частности, предлагается следующее:

  • Обязать маркетплейсы предоставлять сведения об условиях договоров, заключаемых с владельцами ПВЗ и продавцами товаров, путём размещения информации на сайте маркетплейса, и эти условия не должны меняться чаще раза в год.
  • Запретить одностороннее ограничение доступа к личному кабинету продавца товара и (или) владельца ПВЗ.
  • Обязать перед назначением штрафа обязательно отправлять в адрес продавца товара и (или) владельца ПВЗ мотивированное письменное уведомление о принятии решения о наложении штрафных санкций.
  • Обязать маркетплейс вернуть или обменять товар в соответствии с законом о защите прав потребителей.
  • Владелец маркетплейса с совокупной выручкой за год более 150 млрд рублей может осуществлять розничную продажу конкретного товара на собственном маркетплейсе в случае, если там отсутствуют предложения о заключении договора купли‑продажи такого товара.

Ozon и Wildberries выступили категорически против принятия этого законопроекты, посчитав устанавливаемые им меры чрезмерными и слишком жёсткими. Так, представитель Ozon заявил, что не обязан возвращать деньги за некачественные товары или обеспечивать их замену, поскольку не владеет товарами, а лишь предоставляет площадку для их продажи. Также он считает невозможным фиксировать условия оферты на год вперёд, а если это и будет происходить, то тарифы будут изначально завышены, чтобы минимизировать финансовые риски. Представитель Wildberries сказал, что принятие нового закона — излишняя мера регулирования рынка, поскольку он уже регулируется в достаточной степени, в том числе правилами дистанционной торговли.

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Комментарии

Misha Gynin
–37
Misha Gynin
Как обычно, закон о защите — обязать, запретить, обязать, запретить ... и нигде разрешить или дать возможность ...
Сегодня в 00:46
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+78
AID_000532.de84d79c8a3443e6b9a1993d8b635201.1027
Ты посмотри как распетушились сразу) ну допустим, может быть правку в виде оферты можно и смягчить немного, а остальное норм все и по поводу возврата в том числе. Они могут взять и делать два счета продавцу: один куда времнно будут поступать деньги чтобы в течении определенного времени быстро возврат товара сделать и если по истечению этого времени все норм — отдать деньги. Например можно это время ограничить двумя неделями. В остальном проблем абсолютно не вижу и как по мне эти правки должны удовлетворить всех.
2 часа назад в 01:48
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