В России хотят принять закон о маркетплейсах. Какие права появятся у покупателей и продавцов?

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Госдума начала рассматривать законопроект об электронной торговле, регулирующий деятельность маркетплейсов и интернет-магазинов. Документ также обсуждается в Общественной палате в рамках заседания Координационного совета по развитию и безопасности электронной торговли.



Законопроект уточняет некоторые положения закона «О защите прав потребителей», а также вводит новые нормы, разработанные с учётом интереса покупателей и продавцов. В частности, предлагается следующее:





Обязать маркетплейсы предоставлять сведения об условиях договоров, заключаемых с владельцами ПВЗ и продавцами товаров, путём размещения информации на сайте маркетплейса, и эти условия не должны меняться чаще раза в год.

Запретить одностороннее ограничение доступа к личному кабинету продавца товара и (или) владельца ПВЗ.

Обязать перед назначением штрафа обязательно отправлять в адрес продавца товара и (или) владельца ПВЗ мотивированное письменное уведомление о принятии решения о наложении штрафных санкций.

Обязать маркетплейс вернуть или обменять товар в соответствии с законом о защите прав потребителей.

Владелец маркетплейса с совокупной выручкой за год более 150 млрд рублей может осуществлять розничную продажу конкретного товара на собственном маркетплейсе в случае, если там отсутствуют предложения о заключении договора купли‑продажи такого товара.

Ozon и Wildberries выступили категорически против принятия этого законопроекты, посчитав устанавливаемые им меры чрезмерными и слишком жёсткими. Так, представитель Ozon заявил, что не обязан возвращать деньги за некачественные товары или обеспечивать их замену, поскольку не владеет товарами, а лишь предоставляет площадку для их продажи. Также он считает невозможным фиксировать условия оферты на год вперёд, а если это и будет происходить, то тарифы будут изначально завышены, чтобы минимизировать финансовые риски. Представитель Wildberries сказал, что принятие нового закона — излишняя мера регулирования рынка, поскольку он уже регулируется в достаточной степени, в том числе правилами дистанционной торговли.

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