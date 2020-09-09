





Аналитическая компания Sensor Tower опубликовала свежий отчет о самых загружаемых приложениях во всем мире за август 2020 года. В рейтинге представлены программы из App Store и Google Play.Платформа для публикации коротких видео TikTok по-прежнему остается самым популярным приложением в мире. У него одновременно наибольшее количество загрузок в App Store и Google Play, а это также сделало его самым загружаемым в целом. Всего у него за месяц было зафиксировано 63,3 миллиона установок, при этом наибольшее количество загрузок было в Индонезии, за которой следует Бразилия.Несмотря на то, что период роста популярности сервисов для видеоконференций приостановился, вторую строчку в рейтинге общих загрузок занял Zoom. У него 52,2 миллионами загрузок, приложение для видеосвязи также занимает второе место по скачиваниям в App Store, а вот в Google Play оно опустилось на пятую строчку.Sensor Tower проанализировала данные из собственных источников в период с 1 по 31 августа, при этом учитывались только уникальные загрузки, а предварительные установки в рейтинг не попали. Этот топ демонстрирует, что TikTok по-прежнему является лидером на различных рынках, несмотря на запреты в Индии и проблемы в США. Также можно сделать вывод, что всё больше людей переходит на удаленную работу, этим обуславливается популярность Zoom.