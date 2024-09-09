Какие устройства не смогут обновиться на macOS 15 Sequoia и watchOS 11

Олег
watchOS 11

Компания Apple с июня оставила без изменений полный список устройств, которые можно обновить до watchOS 11 и macOS 15. К сожалению, придется попрощаться с несколькими старыми девайсами. 

Напомним, что macOS 15 Sequoia, как и мобильные апдейты, отличается в первую очередь нейросетевыми нововведениями Apple Intelligence. Кроме того, в системе появились динамические обои нового типа, приложение «Пароли» и еще ряд небольших улучшений. Согласно данным Apple, обновление смогут установить владельцы следующих компьютеров: 

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  • MacBook Air 2020 и новее
  • MacBook Pro 2018 и новее 
  • Mac mini 2018 и новее
  • Mac Pro 2019 и новее 
  • iMac 2019 и новее 
  • iMac Pro 2017 и новее 
  • Mac Studio (все версии). 

Переходим к watchOS 11. Этот апдейт оставляет на скамейке запасных Apple Watch Series 4, Series 5 и оригинальные Apple Watch SE 1-го поколения. Установить его смогут владельцы: 
  • Apple Watch Series 6 и новее 
  • Apple Watch SE-2 и новее 
  • Apple Watch Ultra всех версий. 

Устройства, которые оказались «за бортом» продолжат работать, как и раньше, но спустя 2-3 года могут перестать получать обновления сторонних приложений. Наилучшим решением будет постепенно сменить их на более свежие. 
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