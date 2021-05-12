Работа над iOS/iPadOS 14 подходит к концу — система красива, стабильна, и принесла на совместимые устройства множество новых функций. Не за горами следующее крупное обновление — iOS 15 и iPadOS 15. В прошлом году Apple обновила даже iPhone и iPad 2014 года выпуска, но сейчас некоторые из старых моделей, похоже, перестанут поддерживаться.
Сайт WCCFtech опубликовал список устройств, которые получат iOS 15 и iPadOS 15. Авторы ссылаются на несколько утечек и авторитетных инсайдеров.
Вот так выглядит список iPhone, которые обновятся в этом году:
- iPhone 12 / 12 Pro / 12 Pro Max / 12 mini;
- iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max;
- iPhone XR;
- iPhone XS / XS Max
- iPhone X
- iPhone 8 / 8 Plus
- iPhone 7 / 7 Plus
- iPhone SE (2020).
А вот и список iPad:
- iPad Pro всех поколений
- iPad 5 (2017)
- iPad 6 (2018)
- iPad 7 10,2’’ (2019)
- iPad 8 10,2’’ (2020)
- iPad Air 3
- iPad Air 4
- iPad mini 5.
Стоит упомянуть, что даже на старые устройства Apple периодически рассылает критически важные обновления — например, такой апдейт вышел на прошлой неделе. Компания уделяет много внимания безопасности своих устройств — в том числе и устаревших.
Ранее мы собрали всё, что известно о будущей iOS 15 и iPadOS 15. Эти ОС будут представлены на WWDC 2021 в июне, и станут доступны для бета-тестеров после презентации. Официальный публичный релиз новых iOS и iPadOS для всех пользователей обычно происходит в сентябре.
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