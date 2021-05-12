iOS 15


Работа над iOS/iPadOS 14 подходит к концу — система красива, стабильна, и принесла на совместимые устройства множество новых функций. Не за горами следующее крупное обновление — iOS 15 и iPadOS 15. В прошлом году Apple обновила даже iPhone и iPad 2014 года выпуска, но сейчас некоторые из старых моделей, похоже, перестанут поддерживаться.

Сайт WCCFtech опубликовал список устройств, которые получат iOS 15 и iPadOS 15. Авторы ссылаются на несколько утечек и авторитетных инсайдеров.
Вот так выглядит список iPhone, которые обновятся в этом году:
  • iPhone 12 / 12 Pro / 12 Pro Max / 12 mini;
  • iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max;
  • iPhone XR;
  • iPhone XS / XS Max
  • iPhone X
  • iPhone 8 / 8 Plus
  • iPhone 7 / 7 Plus
  • iPhone SE (2020).
Как видно, Apple прекратит поддержку iPhone 6S, iPhone 6S Plus и оригинального iPhone SE, который вышел в дизайне iPhone 5S.

А вот и список iPad:
  • iPad Pro всех поколений
  • iPad 5 (2017)
  • iPad 6 (2018)
  • iPad 7 10,2’’ (2019)
  • iPad 8 10,2’’ (2020)
  • iPad Air 3
  • iPad Air 4
  • iPad mini 5.
Планшеты 2014 года и старше, похоже, не получат новых версий ОС. Среди них iPad Air 2 и iPad mini 4. К слову, многие устройства, которые перестанут поддерживаться в этом году объединяет один факт — они работают под управлением процессора Apple A9. Исключением стал iPad 5 (2017), который присутствует в списке, несмотря на наличие указанного чипа. iPad mini 4 оказался самым устаревшим среди обновившихся на iPadOS 14 — он работает под управлением процессора Apple A8, который устанавливался еще в iPhone 6.

Стоит упомянуть, что даже на старые устройства Apple периодически рассылает критически важные обновления — например, такой апдейт вышел на прошлой неделе. Компания уделяет много внимания безопасности своих устройств — в том числе и устаревших.

Ранее мы собрали всё, что известно о будущей iOS 15 и iPadOS 15. Эти ОС будут представлены на WWDC 2021 в июне, и станут доступны для бета-тестеров после презентации. Официальный публичный релиз новых iOS и iPadOS для всех пользователей обычно происходит в сентябре. 



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Источник:

WCCFTech WCCFTech

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