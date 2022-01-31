К сожалению, в текущих реалиях очень сложно полноценно использовать мировую сеть без помощи VPN. Даже если опустить тему заблокированных сайтов и ресурсов, VPN помогает банально обходить региональные ограничения или условия — например, таким образом российские пользователи получают доступ к некоторым музыкальным стриминг-сервисам, до сих пор официально не зашедшим в Россию.
Однако тенденция планомерной блокировки VPN-сервисов и анонимайзеров на территории Российской Федерации продолжается. Под «каток» Роскомнадзора уже попали множество популярных и «народных», вроде Opera VPN или TunnelBear. Мы не будем касаться причин или обоснованности таких блокировок. Сайт iGuides — ресурс о технологиях, а не о политике, поэтому мы решили собрать список из нескольких проверенных, надежных и достаточно крупных VPN-сервисов, которые пока еще работают в РФ. Берите на заметку.
VPNhub — не то, о чём вы подумали
Американский сервис VPNhub довольно минималистичен: в бесплатной версии он не позволяет выбирать страны или сервера, а просто подключает вас к автоматически выбранному региону. Интерфейс приложения прост — одна большая кнопка Power и никаких аккаунтов. Скачали, запустили, пользуетесь. Изредка при запуске приложения появляется полноэкранная реклама платной подписки.
- Плюсы: безлимитный трафик, стабильная работа, нативное приложение для всех популярных мобильных и настольных платформ.
- Минусы: бесплатно можно использовать только на iOS/iPadOS и Android, а версия для ПК и Mac требует покупки подписки с негуманным ценником. Есть нюанс: приложение для iPadOS устанавливается на Mac с чипами Silicon через App Store.
Главная фишка этого сервиса лично для меня — очень удобная модель подписки. Бесплатно пользоваться тоже можно, но по умолчанию сервис дает всего 2 Гб в месяц обычным пользователям, или же 11 Гб тем, кто пришел по реферальной ссылке. Однако Windscribe предоставляет классную возможность ежемесячной оплаты подписки по адекватному прайсу.
Чаще всего VPN-сервисы хотят, чтобы вы проплатили доступ на год или два. Но в российских реалиях всегда есть риск, что спустя пару месяцев ваш сервис заблокируют и подписка превратится в тыкву. Windscribe же предлагает тариф-конструктор: вы можете выбрать себе любое количество стран и трафика. Каждый новый пункт стоит 1 доллар, платить нужно не менее 2$. Безлимитный трафик тоже стоит 1$. Получается, можно купить доступ к двум странам с 30-50 серверами и безлимитным трафиком, и платить 3$ в месяц, пока не надоест. Сам я пользуюсь именно таким «конфигом».
- Плюсы: нативные клиенты для популярных ОС, удобный тариф.
- Минусы: приложение не очень стабильно и иногда «закусывает» подключение.
В мире SurfShark является мастодонтом VPN-индустрии. Это крупный и известный сервис, который при этом не получится комфортно использовать бесплатно. Однако условия платных тарифов у «акулы серфинга» весьма приемлемы: поискав в интернете промокоды на 15-20%, можно получить ценник в 45-50$ на два года вперед.
А теперь вишенка на торте: на один аккаунт можно подключить неограниченное количество устройств. Это прописано в условиях сервиса и совершенно легально. На практике это означает, что можно скинуться впятером и получить качественный русифицированный VPN за копейки.
- Плюсы: нативное приложение для популярных ОС, очень большой выбор стран и серверов, оплата подписки через Apple Pay на официальном сайте, неограниченное количество клиентов на аккаунте.
- Минусы: невыгодная помесячная подписка.
Швейцарский бренд, который некоторое время назад стал известен благодаря своей шифрованной почте ProtonMail. Компания предоставляет совсем не бюджетный, но при этом надежный VPN-сервис с неплохой репутацией компании в целом.
ProtonVPN можно купить одним пакетом вместе с ProtonMail Plus, но это мало кому необходимо. Самый логичный вариант: использовать ProtonVPN в бесплатном режиме, благо трафик он предоставляет безлимитный. Free-аккаунт может подключаться к трем странам — Япония, Нидерланды, США. Для платных пользователей список регионов и количество серверов кратно увеличивается.
- Плюсы: бесплатный безлимитный трафик, нативные приложения для всех популярных ОС, надежная репутация.
- Минусы: высокий ценник на платный доступ, приложение периодически «вылетает» из аккаунта, по вечерам бесплатные сервера бывают перегружены.
Это относительно свежий продукт от российских разработчиков, ранее создавших очень успешный блокировщик рекламы AdGuard. Он вышел из бета-тестирования около года назад, а совсем недавно обзавелся собственным приложением для macOS. Сервис предлагает достойный список из 52 регионов и множества серверов для подключения, при этом репутация у ребят пока не запятнана сливами или утечками личных данных.
AdGuard VPN предоставляет две недели бесплатного промо-периода, в течение которого пользователь может протестировать сервис и решить, стоит ли его покупать. После истечения промо пользователь получает 3 Гб в месяц бесплатно. Подключить одновременно можно до 5 устройств с одного аккаунта. Создатели утверждают, что личные данные не собираются и логгирования не производится.
- Плюсы: российская компания с хорошей репутацией, приложение для всех популярных ОС, бесплатный промо-период.
- Минусы: мало трафика в Free-режиме, подписка только помесячная или ежегодная — не так выгодно, как у Windscribe или SurfShark.
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Кино смотреть читать статьи, которые в России нельзя
Ясно, спасибо за ответ.
Гораздо дешевле и надежнее.