VPN


К сожалению, в текущих реалиях очень сложно полноценно использовать мировую сеть без помощи VPN. Даже если опустить тему заблокированных сайтов и ресурсов, VPN помогает банально обходить региональные ограничения или условия — например, таким образом российские пользователи получают доступ к некоторым музыкальным стриминг-сервисам, до сих пор официально не зашедшим в Россию.

Однако тенденция планомерной блокировки VPN-сервисов и анонимайзеров на территории Российской Федерации продолжается. Под «каток» Роскомнадзора уже попали множество популярных и «народных», вроде Opera VPN или TunnelBear. Мы не будем касаться причин или обоснованности таких блокировок. Сайт iGuides — ресурс о технологиях, а не о политике, поэтому мы решили собрать список из нескольких проверенных, надежных и достаточно крупных VPN-сервисов, которые пока еще работают в РФ. Берите на заметку.

VPNhub — не то, о чём вы подумали 

VPNhub

Американский сервис VPNhub довольно минималистичен: в бесплатной версии он не позволяет выбирать страны или сервера, а просто подключает вас к автоматически выбранному региону. Интерфейс приложения прост — одна большая кнопка Power и никаких аккаунтов. Скачали, запустили, пользуетесь. Изредка при запуске приложения появляется полноэкранная реклама платной подписки. 

  • Плюсы: безлимитный трафик, стабильная работа, нативное приложение для всех популярных мобильных и настольных платформ.
  • Минусы: бесплатно можно использовать только на iOS/iPadOS и Android, а версия для ПК и Mac требует покупки подписки с негуманным ценником. Есть нюанс: приложение для iPadOS устанавливается на Mac с чипами Silicon через App Store.
Windscribe — дешево и сердито 

Windscribe

Главная фишка этого сервиса лично для меня — очень удобная модель подписки. Бесплатно пользоваться тоже можно, но по умолчанию сервис дает всего 2 Гб в месяц обычным пользователям, или же 11 Гб тем, кто пришел по реферальной ссылке. Однако Windscribe предоставляет классную возможность ежемесячной оплаты подписки по адекватному прайсу.

Чаще всего VPN-сервисы хотят, чтобы вы проплатили доступ на год или два. Но в российских реалиях всегда есть риск, что спустя пару месяцев ваш сервис заблокируют и подписка превратится в тыкву. Windscribe же предлагает тариф-конструктор: вы можете выбрать себе любое количество стран и трафика. Каждый новый пункт стоит 1 доллар, платить нужно не менее 2$. Безлимитный трафик тоже стоит 1$. Получается, можно купить доступ к двум странам с 30-50 серверами и безлимитным трафиком, и платить 3$ в месяц, пока не надоест. Сам я пользуюсь именно таким «конфигом». 

  • Плюсы: нативные клиенты для популярных ОС, удобный тариф.
  • Минусы: приложение не очень стабильно и иногда «закусывает» подключение.
SurfShark — весь город на одном аккаунте 

SurfShark

В мире SurfShark является мастодонтом VPN-индустрии. Это крупный и известный сервис, который при этом не получится комфортно использовать бесплатно. Однако условия платных тарифов у «акулы серфинга» весьма приемлемы: поискав в интернете промокоды на 15-20%, можно получить ценник в 45-50$ на два года вперед.

А теперь вишенка на торте: на один аккаунт можно подключить неограниченное количество устройств. Это прописано в условиях сервиса и совершенно легально. На практике это означает, что можно скинуться впятером и получить качественный русифицированный VPN за копейки.

  • Плюсы: нативное приложение для популярных ОС, очень большой выбор стран и серверов, оплата подписки через Apple Pay на официальном сайте, неограниченное количество клиентов на аккаунте.
  • Минусы: невыгодная помесячная подписка.
ProtonVPN — с приветом из Швейцарии 

ProtonVPN

Швейцарский бренд, который некоторое время назад стал известен благодаря своей шифрованной почте ProtonMail. Компания предоставляет совсем не бюджетный, но при этом надежный VPN-сервис с неплохой репутацией компании в целом.

ProtonVPN можно купить одним пакетом вместе с ProtonMail Plus, но это мало кому необходимо. Самый логичный вариант: использовать ProtonVPN в бесплатном режиме, благо трафик он предоставляет безлимитный. Free-аккаунт может подключаться к трем странам — Япония, Нидерланды, США. Для платных пользователей список регионов и количество серверов кратно увеличивается.

  • Плюсы: бесплатный безлимитный трафик, нативные приложения для всех популярных ОС, надежная репутация.
  • Минусы: высокий ценник на платный доступ, приложение периодически «вылетает» из аккаунта, по вечерам бесплатные сервера бывают перегружены.
AdGuard VPN — отечественный продукт 

AdGuard VPN

Это относительно свежий продукт от российских разработчиков, ранее создавших очень успешный блокировщик рекламы AdGuard. Он вышел из бета-тестирования около года назад, а совсем недавно обзавелся собственным приложением для macOS. Сервис предлагает достойный список из 52 регионов и множества серверов для подключения, при этом репутация у ребят пока не запятнана сливами или утечками личных данных.

AdGuard VPN предоставляет две недели бесплатного промо-периода, в течение которого пользователь может протестировать сервис и решить, стоит ли его покупать. После истечения промо пользователь получает 3 Гб в месяц бесплатно. Подключить одновременно можно до 5 устройств с одного аккаунта. Создатели утверждают, что личные данные не собираются и логгирования не производится.

  • Плюсы: российская компания с хорошей репутацией, приложение для всех популярных ОС, бесплатный промо-период.
  • Минусы: мало трафика в Free-режиме, подписка только помесячная или ежегодная — не так выгодно, как у Windscribe или SurfShark.
А какими мультиплатформенными VPN-сервисами пользуетесь вы? Поделитесь в комментариях! 



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Вышли обновления Windows 7, 8.1, 10 и 11. Исправляем проблемы с VPN Вышли обновления Windows 7, 8.1, 10 и 11. Исправляем проблемы с VPN

Opera запустила свой криптобраузер. Здесь есть все — от VPN до NFT-галереи Opera запустила свой криптобраузер. Здесь есть все — от VPN до NFT-галереи

Обновление Windows 11 взбесило пользователей. Они шлют проклятья Microsoft Обновление Windows 11 взбесило пользователей. Они шлют проклятья Microsoft