Статистический портал CounterPointResearsh подсчитал, какие iPhone стали самыми популярными в первой половине 2021 года. Полученные результаты сравнили с тем же периодом 2020-го.
До середины 2020 года наиболее распространенной моделью iPhone в мире стал iPhone 7 — он занял 13% пользовательской базы. Следом за ним с показателем в 11% шел iPhone XR, который переживал пик своей популярности в то время (его рекомендовали все техноблогеры и простые пользователи), и iPhone 8 с 10% — такое малое расхождение с XR объясняется датой выхода модели. Флагманский на тот момент iPhone 11 занял 8% базы, что равнялось двухгодовалому iPhone X с теми же 8%. Далее шли ветераны: iPhone 6S и iPhone 7 Plus «откусили» по 7%. А вот iPhone XS оказался наименее популярен и забрал только 10% пополам с Max-версией — это довольно странно, так как XS позиционировался как улучшенный iPhone X и был в целом довольно сбалансированным устройством. В сумме все эти модели занимают около 80% базы пользователей, а оставшиеся 20% приходятся на более старые устройства, а также большинство Max-версий.
График за первый квартал 2020 года:
С начала до середины 2021 года рейтинг изменился до неузнаваемости. На первое место с долей в 16% базы пользователей вышел iPhone 11, которому на тот момент было уже приблизительно полтора года. На втором месте с 10% базы расположился iPhone XR — необычайно популярное в 2020-м устройство постепенно начало уступать более новым в 2021-м. Далее по нисходящей: iPhone 7 и iPhone 8 заняли по 8% («семерка» тоже была очень популярной благодаря серьезно улучшенной камере в сравнении с iPhone 6S и процессору Apple A10, который продолжает трудиться даже в более новых продуктах компании), полугодовалый iPhone 12 — 6%, и столько же у «пионера-ветерана» iPhone X; далее iPhone 11 Pro Max и 12 Pro Max с 5% на каждого, и столько же у iPhone SE 2020, что весьма неожиданно — устройство получило очень много хейта за устаревший дизайн и малую емкость аккумулятора. В сумме эти модели заняли 71%, а оставшиеся 29% пришлись на более старые и нишевые устройства.
График за первый квартал 2021 года:
Ранее мы рассказали, на что готовы покупатели ради бесплатного iPhone 12. Кроме того, iPhone 13 в этом году должен выйти без задержек — а значит, его продажи будут на высоте.
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