Каким будет бюджетный iPhone 17e, и стоит ли его ждать







В этом году В этом году Apple ввела в оборот новую бюджетную линейку смартфонов с индексом e (от слова экономный). Первым девайсом стал iPhone 16e за $599, который пришел на смену iPhone SE. Теперь, когда все основные модели серии iPhone 17 уже вышли, инсайдеры начали раскрывать подробности о доступном iPhone 17e.

Несколько авторитетных инсайдеров придерживаются мнения, что Apple выпустит iPhone 17e в апреле-марте 2026. Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо заявил ещё в мае, что релиз iPhone 17e состоится в первой половине следующего года в рамках перехода к ежегодной стратегии обновления бюджетных iPhone. Вслед за этим Марк Гурман из Bloomberg подтвердил эту информацию.По данным корейского портала The Elec, iPhone 17e получит тот же OLED-дисплей, что и iPhone 16e. Эта панель многим знакома ещё с выхода базового iPhone 14. Но в следующем поколении есть небольшой шанс, что Apple заменит чёлку на Dynamic Island. А вот Always-On Display ждать не стоит.Из хороших новостей — новинка получит базовый чип A19 и фирменный радиомодуль N1, как в iPhone 17. Возможно, прирост производительности будет не столь ощутимым по сравнению с iPhone 16e, но время автономной работы может увеличиться. Ещё одно изменение может затронуть селфи-камеру. Вполне логично, что девайс может получить новый сенсор на 18 Мп с функцией Central Stage.Скорее всего, мы увидим первые рендеры и муляжи девайса уже до конца 2025, поскольку существенных конструктивных изменений в iPhone 17e не ожидается. Исходя из этих инсайдов, особого смысла ждать следующий бюджетный iPhone нет. Вполне вероятно, что к тому моменту базовый iPhone 17 будет стоить примерно столько же.