Каким будет iPad mini 8 и когда он выйдет

Нынешний iPad mini вышел в 2024 году, а его главными нововведениями по сравнению с предыдущей версией стали чип A17 Pro и поддержка Apple Intelligence. В отличие от тех же iPad Air, Apple решила не ставить в «миники» чипы M-серии, что довольно странно.В августе Apple по ошибке опубликовала внутренний код, который раскрыл ключевую информацию об iPad mini 8 с кодовым названием J510/J511. И это расстраивает: девайс получит урезанный чип A19 Pro, который используется в iPhone Air, а не в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Судя по всему, дизайн и остальные характеристики останутся прежними. Релиз этого планшета ожидается весной 2026 года вместе с iPad Air M4.Зато к 2027 году Apple планирует выпустить более существенный апгрейд iPad mini с OLED-дисплеем.