Каким будет iPad mini 8 и когда он выйдет

На фоне грядущих анонсов аппаратных новинок Apple в сети начали появляться инсайды относительно будущего компактного планшета iPad mini 8-го поколения.
В августе Apple по ошибке опубликовала внутренний код, который раскрыл ключевую информацию об iPad mini 8 с кодовым названием J510/J511. И это расстраивает: девайс получит урезанный чип A19 Pro, который используется в iPhone Air, а не в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Судя по всему, дизайн и остальные характеристики останутся прежними. Релиз этого планшета ожидается весной 2026 года вместе с iPad Air M4.
Зато к 2027 году Apple планирует выпустить более существенный апгрейд iPad mini с OLED-дисплеем.