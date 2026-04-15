Ждёте iPad Pro mini? Именно таким он будет

Компания Apple готовит следующее поколение iPad mini, но на этот раз нас ждёт не итеративное улучшение производительности, а кардинально новый гаджет. Похоже, компания наконец-то начала прислушиваться к пользователям. Собрали все наиболее вероятные сценарии улучшения будущего самого компактного планшета бренда в этом материале.

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, а также инсайдеров Instant Digital и аналитиков из DSCC, компания планирует перевести компактный планшет на OLED-дисплей, обновить железо и пересмотреть сам подход к устройству. Это будет не очередной маленький iPad, а потенциально полноценный премиум-гаджет.По производительности ожидается переход на чип A19 Pro. Он уже используется в iPhone 17 Pro и iPhone Air. Скорее всего, Apple поставит не топовую версию, а чуть урезанную, как это уже было раньше. Но даже так это серьезный скачок с текущего поколения за счёт перехода на улучшенный 3-нм техпроцесс, мощный GPU и улучшенный нейронный движок для ИИ-задач. В теории также обсуждается версия с A20 Pro или M4, но это менее вероятный сценарий.Главным изменением iPad mini 8 станет экран. Практически все источники сходятся на переходе на OLED: об этом пишут Bloomberg, Omdia, ET News и ZDNET Korea. Ожидается диагональ около 8,5-8,7 дюйма, возможно с частотой обновления до 120 Гц. За счет этого улучшатся контрастность, черный цвет и отклик, но панель, скорее всего, будет намного проще, чем в iPad Pro. То есть, без двухслойной структуры. Тем не менее это огромный шаг вперед по сравнению с текущим LCD.В плане дизайна Apple может сделать неожиданный ход — убрать отверстия динамиков. По данным Гурмана, компания тестирует систему вибрационных динамиков, где звук идет через корпус. Это позволит повысить влагозащиту и приблизить iPad mini к уровню iPhone по герметичности. Если такую инновацию реализуют, это будет один из самых необычных редизайнов линейки.А вот с датами пока чёткой информации нет, но наиболее реалистичный сценарий — вторая половина 2026 года. Это косвенно подтверждают данные по производству OLED-панелей от Samsung. При этом часть аналитиков допускала сдвиг на 2027 год из-за дефицита памяти и выпуска iPhone Ultra.Ещё одна плохая новость — цена вырастет. По информации Марка Гурмана, новый iPad mini может подорожать примерно на $100. Проще говоря, цены на него будут стартовать с $599. Но это вполне логично и оправданно, поскольку гаджет получит OLED-дисплей, новый чип, 256 ГБ памяти в базе и обновленный корпус.В результате мы получим самое масштабное изменение iPad mini с момента редизайна в 2021 году. По сути, Apple хочет выпустить компактную версию флагманского iPad Pro, а не очередной iPad Air в формате 8 дюймов.