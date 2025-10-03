Каким будет MacBook Air M5, и когда его ждать

Презентация iPhone уже прошла, поэтому компания Apple готовится к анонсу ряда других новых устройств. Планшеты iPad Pro на M5 мы уже видели, про MacBook Pro также было достаточно утечек. Но у Apple в ассортименте также есть MacBook Air, который скоро получит чип M5. Собрали всё, что известно о будущем хитовом ноутбуке.
Главным нововведением станет переход на чип M5, произведённый по улучшенному 3-нм техпроцессу TSMC. Согласно бенчмаркам, прирост производительности составит 12-15% в вычислительных и до 36% в графических задачах по сравнению с M4. Apple делает ставку на повышение частот и энергоэффективности, поэтому в реальной жизни прирост будет не таким заметным, а вот автономность должна вырасти.
Из других возможных изменений можно выделить улучшенную веб-камеру, поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, а также новые расцветки. Увы, OLED-экраны в MacBook Air появятся не раньше 2027 года. Поэтому редизайна и других серьёзных изменений в ближайшие пару лет ждать не стоит.