Каким будет MacBook Air M5, и когда его ждать







Презентация iPhone уже прошла, поэтому компания Apple готовится к анонсу ряда других новых устройств. Планшеты iPad Pro на M5 мы уже видели, про MacBook Pro также было достаточно утечек. Но у Apple в ассортименте также есть MacBook Air , который скоро получит чип M5. Собрали всё, что известно о будущем хитовом ноутбуке. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Начнём с того, в что в этом году новый MacBook Air не выйдет. Релиз модели на M5 ожидается весной 2026. По данным Марка Гурмана, презентация намечена на март, если Apple сохранит текущий цикл обновлений. Из хороших новостей — стоимость базовой версии останется прежней — от $999. Из плохих — существенных изменений в дизайне ждать не стоит: 13- и 15-дюймовые модели сохранят тонкий алюминиевый корпус и безвентиляторную систему охлаждения.Главным нововведением станет переход на чип M5, произведённый по улучшенному 3-нм техпроцессу TSMC. Согласно бенчмаркам, прирост производительности составит 12-15% в вычислительных и до 36% в графических задачах по сравнению с M4. Apple делает ставку на повышение частот и энергоэффективности, поэтому в реальной жизни прирост будет не таким заметным, а вот автономность должна вырасти.Из других возможных изменений можно выделить улучшенную веб-камеру, поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, а также новые расцветки. Увы, OLED-экраны в MacBook Air появятся не раньше 2027 года. Поэтому редизайна и других серьёзных изменений в ближайшие пару лет ждать не стоит.