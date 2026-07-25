Каким будет самый мощный MacBook с OLED? Таких ноутбуков у Apple ещё не было

Осень готовит множество сюрпризов для фанатов Apple. Мы уже разобрали, чего стоит ожидать от первого складного iPhone Fold, но на этом громкие анонсы не закончатся. Похоже, нас также ждет крупнейшее обновление линейки MacBook Pro за последние пять лет. Apple хочет выпустить совершенно новую модель с OLED-экраном, сенсорным управлением и даже другим названием. Чего ждать от переосмысленного ноутбука, рассмотрим в этом материале.Судя по последним утечкам, Apple готовит один из самых масштабных редизайнов Mac за всю историю. Вместо очередного обновления привычных MacBook Pro компания представит совершенно новую модель — MacBook Ultra. Именно она должна стать самым дорогим и самым продвинутым ноутбуком бренда. Релиз ожидается в конце 2026-го или начале 2027 года. По данным Марка Гурмана, сроки могли сдвинуться из-за дефицита чипов памяти, но аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо говорит о старте массового производства к концу 2026.Главным нововведением станет OLED-дисплей — впервые в истории компьютеров Apple. Он заменит mini-LED, обеспечив более глубокий черный цвет, повышенную контрастность, лучшую яркость и более экономное энергопотребление. Вместе с этим ноутбук получит сенсорный экран. Apple много лет избегала подобных решений в Mac, однако теперь компания может изменить свою позицию. При этом устройство останется классическим ноутбуком с клавиатурой и трекпадом — никаких съемных экранов или трансформеров.Под сенсорное управление Apple якобы полностью переделает macOS. Интерфейс будет автоматически адаптироваться под способ ввода, появятся привычные для iPad жесты вроде масштабирования щипком и инерционной прокрутки, а элементы управления станут удобнее для касаний. Чтобы экран не раскачивался при нажатиях, инженеры также усилят конструкцию шарнира.Но главное, что изменится и внешний вид ноутбука. Вместо привычного выреза ожидается компактное отверстие под фронтальную камеру, а пространство вокруг него сможет превращаться в Dynamic Island с отображением уведомлений, Siri, состояния AirPods и других системных функций. Одновременно уменьшатся рамки вокруг дисплея, а сами панели станут немного больше — примерно 14,3 и 16,3 дюйма при сохранении нынешних габаритов корпуса.Еще одна важная особенность — более тонкий и легкий корпус. При этом Apple не собирается жертвовать портами MagSafe, HDMI и слотом для SD-карт. Также рассматривается возможность встроенного 5G-модема, хотя именно эта функция пока выглядит наиболее неопределенной.Любопытно, что первый MacBook Ultra может выйти не с новыми чипами, а с уже знакомыми M5 Pro и M5 Max. Более производительные M7 Pro и M7 Max, рассчитанные на работу с искусственным интеллектом, якобы появятся только в следующем поколении устройства, которое ожидается в конце 2027 года. Получается, что покупателям придется выбирать между революционным дизайном и ожиданием более мощной аппаратной платформы.Отметим, что намеки на новый MacBook Ultra уже нашли в macOS 27 Golden Gate. В системе появились функции, которые делают работу с сенсорным экраном значительно удобнее, а также элементы интерфейса, напоминающие Dynamic Island на iPhone.Ожидается, что MacBook Ultra станет самым дорогим ноутбуком в истории компании и будет стоить от $3000 за младшую модель с минимальным объёмом памяти.