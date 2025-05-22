Каким будет секретный гаджет ChatGPT? Его нужно будет носить на шее







Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился подробностями о дизайне секретного устройства Джони Айва и Сэма Альтмана, которое тесно связано с нейросетью



Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился подробностями о дизайне секретного устройства Джони Айва и Сэма Альтмана, которое тесно связано с нейросетью ChatGPT По словам Куо, устройство будет немного больше, чем снятый с производства AI Pin от Humane. Он сказал, что девайс будет «таким же компактным и элегантным, как iPod Shuffle», который был самым дешевым iPod без экрана. Напомним, что дизайн iPod shuffle менялся с годами, переходя от компактного прямоугольника к квадрату. По словам Куо, устройство будет немного больше, чем снятый с производства AI Pin от Humane. Он сказал, что девайс будет «таким же компактным и элегантным, как iPod Shuffle», который был самым дешевым iPod без экрана. Напомним, что дизайн iPod shuffle менялся с годами, переходя от компактного прямоугольника к квадрату. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Как и у iPod shuffle, в новинке OpenAI не будет экрана, но гаджет будет подключаться к смартфонам и компьютерам (вероятно, по Bluetooth). Также в девайсе будут микрофоны для голосового управления и камеры, которые смогут анализировать окружение пользователя.По задумке, такой гаджет нужно будет носить на шее. Куо ожидает, что устройство OpenAI поступит в массовое производство в 2027 году, поэтому финальный дизайн и характеристики могут измениться.