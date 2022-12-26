Каким был бы iPhone, если бы его создали в СССР? Да вот таким!

Нейросети продолжают удивлять необычными, но довольно реалистичными, изображениями того, как различные современные предметы могли выглядеть в прошлом. В этот раз энтузиасты попросили ИИ показать советский iPhone.
Так мог бы выглядеть умный карманный радиотелефон, если бы он был создан не Стивом Джобсом в Купертино, а советским инженером Леонидом Куприяновичем при Брежневе.
В двух других случаях нейросеть показала некое подобие BlackBerry с примесью телевизора «Горизонт» и винтажного музыкального автомата.
При этом на всех устройствах присутствует любимый цвет КПСС.
Если вас смущают цифры, то в комментариях к оригинальному посту уже успели пошутить, что «аппарат» по своей задумке должен был шифровать «всё и сразу» на ходу.
Кстати, если вы хотите попробовать создать изображение с помощью нейросети, то вам будет полезна шикарнейшая статья Дениса Маркова «Искусственный интеллект рисует по словам и фотографиям. 10 сервисов для этого: нейросеть аниме и другие».
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