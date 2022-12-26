ИИ iPhone СССР

Каким был бы iPhone, если бы его создали в СССР? Да вот таким!

Фархад

Айфон в СССР

Нейросети продолжают удивлять необычными, но довольно реалистичными, изображениями того, как различные современные предметы могли выглядеть в прошлом. В этот раз энтузиасты попросили ИИ показать советский iPhone.

Так мог бы выглядеть умный карманный радиотелефон, если бы он был создан не Стивом Джобсом в Купертино, а советским инженером Леонидом Куприяновичем при Брежневе.

В двух других случаях нейросеть показала некое подобие BlackBerry с примесью телевизора «Горизонт» и винтажного музыкального автомата.

Айфон в СССР

При этом на всех устройствах присутствует любимый цвет КПСС.

Если вас смущают цифры, то в комментариях к оригинальному посту уже успели пошутить, что «аппарат» по своей задумке должен был шифровать «всё и сразу» на ходу.

Айфон в СССР

Кстати, если вы хотите попробовать создать изображение с помощью нейросети, то вам будет полезна шикарнейшая статья Дениса Маркова «Искусственный интеллект рисует по словам и фотографиям. 10 сервисов для этого: нейросеть аниме и другие».

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Источник:
Neirofun (Telegram)
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Комментарии

Dmitriy
+323
Dmitriy
О, а прикольный,чо. Дизайн не заезженный кстати!
11 минут назад
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